Mali/Sénégal: [Football] Catégories jeunes - Sénégal-Mali, les faux jumeaux

A la Coupe du monde de football des moins de 20 ans, en 2015, le Sénégal et le Mali étaient arrivés en demi-finale. Quatre ans plus tard, les deux pays échouaient aux portes du dernier carré de la Coupe du monde en Pologne de la même catégorie. Ils partagent les mêmes couleurs et la même devise. La gémellité. C'est donc le caractère qui pourrait aller, ces dernières années, au Sénégal et au Mali dans la formation des jeunes catégories en football. En demi-finale du tournoi de la zone A de l'Ufoa U17, « Lionceaux » et « Aiglons » ont disposé, jeudi, respectivement de la Guinée-Bissau et de la Mauritanie sur le même score (4-0). Mais peut-on pour autant parler de réussite similaire en matière de formation footballistique ?

La scène est très vite devenue virale sur internet. Au moment du premier but de Cheikh Ahmadou Bamba Dieng qui sécurisait, mercredi, la victoire de l'Olympique de Marseille contre l'AJ Auxerre (2-0) en Coupe de France, plusieurs jeunes joueurs de l'Académie Diambars ont laissé exploser leur joie devant les images de télévision. Pourtant ils étaient à près de 6 000 kilomètres des premières joies de buteur de celui qu'ils appellent « Bamba Goal », parti rejoindre l'OM en octobre dernier. Ces jeunes aspirants rêvent du même destin que le meilleur buteur du dernier championnat sénégalais (12 buts en 14 matches). Mais la trajectoire du néo-olympien ne fait pas seulement rêvait au Sénégal. Elle a forcément suscité des vocations au Mali. Les deux pays continuent de bien travailler dans les catégories des jeunes avec des réussites différentes.

La formation y a très fortement évolué depuis les années 2000 avec deux principaux modèles qui se concurrencent et se complètent à la fois. Le premier adapte le meilleur de la formation européenne aux réalités africaines : c'est l'institut « Diambars » (guerriers en wolof), un centre « sport étude » mis en place au Sénégal notamment par Patrick Vieira, ancien international français né à Dakar.

Deux modèles

Le second modèle, qui a fait ses preuves à Abidjan en lançant notamment les frères Kolo et Yaya Touré, transpose la vision sophistiquée du football de l'ancien joueur Jean-Marc Guillou à travers des académies qu'il dirige. « C'est pour cela que l'on ne peut pas parler de formation à la sénégalaise, tempère Babacar Khalifa Ndiaye, spécialiste du football africain. Même s'il y a une centaine de centres de formation, rien n'a fondamentalement changé. »

Du côté de Bamako, c'est le même son de cloche. « Il n'y a pas des formations spécifiques mais des initiatives ponctuelles en fonction des clubs », indique Mahamet Traoré, fondateur du site malifootball.com. Pourtant, la réussite des équipes africaines dans les catégories de jeunes est bien une réalité. « Elle s'explique par la détection des talents précoce », indique Patrick Juillard, journaliste à footafrica365.fr. Contrairement aux pays plusieurs fois vainqueurs de la CAN junior comme le Nigeria (6), l'Egypte (4) ou bien le Ghana (3), le Sénégal n'était pas en avance dans les catégories de jeunes. La formation a même souvent été considérée comme son maillon faible.

« Il n'y a eu que deux qualifications à des CAN junior [en 1993 et en 1995], précise Babacar Khalifa Ndiaye. Il aura fallu attendre que le Sénégal organise la compétition en 2015 pour revoir les « Lionceaux » finir vice-champions d'Afrique, et ainsi décrocher l'une des quatre places à la coupe du monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande.

Le Mali a une tradition plus ancienne dans la réussite de ses équipes de jeunes. Elle est la première équipe africaine à se hisser en demi-finale d'une coupe du monde des moins de 20 ans (1999) avec une génération dorée conduite par l'emblématique Seydou Keita, premier Africain à remporter le titre de meilleur joueur d'un mondial. Le milieu de terrain avait fini sa formation à Marseille avant de rejoindre Lens.

En 2015, sur les 21 sélectionnés dans les rangs du Mali huit joueurs étaient issus du centre de formation de Jean-Marc Guillou. Du côté sénégalais, l'essentiel des joueurs ont été formés au pays excepté Mamadou Thiam, l'auteur du but vainqueur en quart de finale contre Ouzbékistan (1-0), en juin 2015.

Les réussites sénégalaise et malienne ont également en commun l'expertise locale. Par exemple en 2015, Joseph Koto (Sénégal) et Fanyeri Diarra (Mali) sont d'anciens internationaux de leurs pays respectifs et se sont bien reconvertis dans l'encadrement et la formation des jeunes footballeurs. Dans les deux cas, le changement majeur vient du nombre de jeunes joueurs évoluant très tôt dans l'équipe première de leurs clubs. « On a compris que ce n'est pas avec un championnat national junior, qui d'ailleurs n'existe même pas au Sénégal, que l'on arrivera à sortir des garçons compétitifs sur la scène africaine et mondiale, constate Babacar K. Ndiaye. L'institut Diambars a son équipe en Ligue 1 sénégalaise et l'académie de Jean-Marc Guillou est en partenariat depuis huit ans avec l'AS Real de Bamako, équipe de l'élite malienne. Mais l'objectif premier des fondateurs de ces structures n'est pas forcément de développer le football local, mais de "vendre" leurs meilleurs éléments en Europe ou en Asie. »

Avantage Mali

« Si tu regardes un match du championnat birman, les deux tiers des joueurs viennent d'Afrique », constate Alain Devalpo, l'auteur de Chair à ballons (Ed. Gründ), un roman inspiré de faits réels qui retrace les trafics de jeunes footballeurs africains. Et les Maliens continuent d'être l'un des contingents africains les plus nombreux dans les championnats étrangers. Malgré la même devise (Un Peuple - Un But - Une Foi) et les mêmes couleurs sur leurs drapeaux (Verte - Jaune - Rouge), « Aiglons » dominent souvent « Lionceaux » sur le terrain. En 2015, le Mali avait remporté la médaille de bronze de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans en battant le Sénégal, 2-1. En 2019, bis repetita, les Maliens avait empêché un premier sacre sénégalais en finale de CAN U20 (1-1 et 3-2 aux Tab), une manière de prendre leur revanche sur leur désormais challengers dans les catégories de jeunes qui avaient remporté la première manche en match de poule (2-0), de la même compétition.

En attendant la finale, samedi, du tournoi de la zone A de l'Ufoa U17 qui oppose les équipes des deux pays, le Mali semble, donc, avoir une longueur d'avance sur la formation des jeunes et de son football local. Lors du dernier Chan, son équipe locale est arrivée en finale (perdue 0-2 face au Maroc), là où le Sénégal n'avait pas réussi à qualifier ses internationaux évoluant en Afrique.