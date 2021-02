Sénégal: Réinsertion sociale des militaires, accès au marché de l'emploi - L'armée va se doter d'un centre polyvalent de formation

L'Agence pour la Réinsertion sociale des Militaires (ARSM), a bénéficié d'un nouveau centre polyvalent de formation. La cérémonie de pose de la première pierre s'est tenue hier, jeudi 11 février 2021, au Bataillon du Train à Ouakam.

Le Général d'Armée aérienne Birame Diop, Chef d'Etat-major général des Armées (CEMGA) a donné, hier jeudi, le coup d'envoi de la construction d'un Centre polyvalent de formation des Armées qui va compter beaucoup de filières dans différents secteurs.

Pour le Général d'Armée aérienne Birame Diop, «cette cérémonie à forte valeur symbolique, s'inscrit dans le continuum des mutations induites par la montée en puissance des Armées qui ont instruit la reconversion et la réinsertion au cœur de la politique de gestion des ressources humaines. Cette politique est étroitement liée à la politique sociale menée dans les années, qui doit englober l'ensemble des membres de la communauté militaire, à savoir les personnels en activité, les militaires libérés ou à la retraite et enfin le maillon souvent oublié, des familles».

Selon le CEMAG, à l'évidence, conformément a son plan stratégique 2020-2025, la formation à la réinsertion constitue le centre de gravité de la mission de l'ARSM. Elle a en charge «l'organisation de sessions régulières de conversion au profit des officiers, sous-officiers et militaires, notamment dans les domaines du management et de l'entreprenariats ; de renforcement de capacités, une des activités majeures qui contribue fortement à faciliter une transition réussie du domaine militaire.

De plus d'autres solutions innovantes de réinsertion socio professionnelle de militaires retraités sont en cours d'exploration. Aujourd'hui, la plus part des personnels formés sont qualifiés en Groupement d'intérêt économique (GIE), servant de modèle de réussite de la stratégie de l'insertion qui constitue un des piliers essentiels de la politique sociale de l'Armée. La formation professionnelle est déterminante dans l'accès à l'emploi. L'ARSM ne peut pas pleinement exécuter la mission qui a lui été confiée sans disposer d'une structure propre et autonome».

Dès lors, souligne-t-il, «la création de ce Centre polyvalent de formation constitue une priorité ; raison pour laquelle, le Commandant a décidé d'emblée d'apporter un appui pour le projet structurant.

La finalité est, au cœur des tâches assignées à l'ARSM, de favoriser l'employabilité des militaires libérés des Armées à travers une formation professionnelle adaptée, d'accompagner les entreprises dans le développement de la diversification des compétences des personnels et enfin d'aider les jeunes demandeurs d'emploi à s'inscrire dans le milieu du travail en leur proposant des formations et apprentissages conformes au besoin réel de l'emploi». Le Directeur général de l'ARSM, créée en janvier 2020 a réitéré son engagement à relever ces défis. «En réalité conçue à la fois comme un idéal et un devoir des Armées vis-à-vis des soldats du contingent et des personnels de carrières qui nous avaient servi, la reconversion constitue une source sûre de motivation et d'attractivité des Armées.

Au moment où l'ARSM s'inscrit dans une dynamique d'optimisation des ressources et d'ouverture vers de nouvelles filières d'apprentissages et de formations, de prendre en charge les préoccupations de la communauté des retraités militaires, disposer d'un Centre de réhabilitation moderne et fonctionnel constitue une priorité. En définitive, mon Général, le Centre polyvalent de formation de l'ARSM facilitera une meilleure organisation de la cible ainsi qu'une simplification des filières de formations et d'apprentissages tout en explorant de nouvelles opportunités de réinsertion par l'auto emploi dans les domaines à fort potentiel de mains d'œuvre pour faire face aux rétrécissements du marché de l'emploi», a-t-il indiqué.