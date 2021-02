Sénégal: Journée mondiale du malade - La Covid-19 plombe les acquis

La communauté internationale a eu une pensée hier, jeudi 11 février, aux malades du monde. En cette période de pandémie de coronavirus, le Saint Père a demandé d'investir des ressources dans les soins et dans l'assistance des personnes malades qui pour lui, est une priorité liée au principe selon lequel la santé est un bien commun primordial.

Beaucoup de malades sont laissés à leur propre sort dans les hôpitaux, dans les maisons et même dans les rues. Certains peinent à se relever, où encore à trouver une épaule pour se poser. Pour leur rendre hommage, une journée est célébrée tous les ans le 11 février.

Face à la pandémie actuelle du coronavirus, l'Église catholique a déclaré que la Covid-19 a mis en lumière beaucoup d'insuffisances des systèmes de santé et de carences dans l'assistance aux personnes malades. En cette journée mondiale du malade célébrée hier, jeudi 11 février, le Pape François a souligné à l'endroit des décideurs : «l'accès aux soins n'est pas toujours garanti aux personnes âgées, aux plus faibles et aux plus vulnérables, et pas toujours de façon équitable». Et de poursuivre : «cela dépend des choix politiques, de la façon d'administrer les ressources et de l'engagement de ceux qui occupent des fonctions de responsabilités».

Toutefois l'homme de l'Eglise dans une adresse aux fidèles a recommandé : «investir des ressources dans les soins et dans l'assistance des personnes malades est une priorité liée au principe selon lequel la santé est un bien commun primordial». Et l'encontre du personnel soignant, le Saint Père a avancé : « la pandémie a également mis en relief le dévouement et la générosité d'agents sanitaires, de volontaires, de travailleurs et de travailleuses, de prêtres, de religieux et de religieuses qui, avec professionnalisme, abnégation, sens de la responsabilités et amour du prochain, ont aidé, soigné, réconforté et servi beaucoup de malades et leurs familles».

L'EGLISE ET LA JOURNÉE DU MALADE

Instauré par le défunt Pape Jean Paul II, l'homme de l'Eglise soutenait : «les malades se sentent très rapidement mis à part de la vie des bien portants, c'est pourquoi les liens de solidarité, et tout ce qui permet aux personnes atteintes de maladie de se sentir écoutées, reconnues est extrêmement important». Bien que cette journée ait un sens tout particulier pour les Chrétiens avec la célébration de la fête de Notre Dame de Lourdes, l'Eglise a déclaré: «il n'est pas nécessaire d'avoir des convictions religieuses pour apporter son aide et sa compassion à des personnes souffrantes». Pour donner le sourire, l'espoir au malade, un petit geste suffit!

Pour le Pape François la célébration de la 29ème journée mondiale du malade, est un moment propice pour réserver une attention spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu'au sein des familles et des communautés. «Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent des effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je suis spirituellement proche d'eux et les assure de la sollicitude et de l'affection de l'Église» a-t-il déclaré dans une adresse au monde.

Il a aussi estimé que l'expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et en même temps, le besoin inné de l'autre. «La maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, s'adresse à Dieu, une demande qui cherche une nouvelle signification et une nouvelle direction à notre existence et qui, parfois, peut ne pas trouver tout de suite une réponse. La famille et les amis eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure de nous aider dans cette quête laborieuse», a déclaré le Saint Père. En parlant de malade, l'Eglise y associe d'autres formes.

Ainsi, dira le Pape : « la maladie a toujours un visage, et pas qu'un seul. Il a le visage de chaque malade, même de ceux qui se sentent ignorés, exclus, victimes d'injustices sociales qui nient leurs droits essentiels ».