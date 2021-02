Cote d'Ivoire: Forces armées/Opérations militaires extérieures - La Nation reconnaissante à 24 officiers et 150 soldats

L'état-major général des armées, au camp Galliéni, a abrité une cérémonie de décoration des militaires qui ont été engagés dans les opérations militaires hors de la Côte d'Ivoire.

Vingt-quatre officiers d'état-major et 150 militaires ont été décorés hier au cours d'une cérémonie à la place d'armes Ouattara Thomas d'Aquin, à l'état-major général des armées au Plateau, en présence de la haute hiérarchie militaire, dont le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia.

Parmi les 24 officiers, 15 ont participé à la Mission multidimensionnelle des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusna), 4 à la Mission de l'Onu pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental (Minurso), 3 à la Mission multidimensionnelle intégrée de l'Onu pour la stabilisation de la Centrafrique. Deux autres ont pris part à des missions internationales, notamment en Guinée-Bissau. En ce qui concerne les 150 autres soldats issus de la 3e compagnie de protection, ils ont été déployés sur différents théâtres d'opérations de l'Onu et de la Cedeao.

Parmi ces décorés, figurent un général de brigade, un colonel et un chef de bataillon. Ils ont été élevés au grade d'officiers de l'ordre national. Par ailleurs, un commandant à la retraite a été fait chevalier de l'ordre national. En outre, 14 militaires ont été décorés dans l'ordre du mérite ivoirien. A ce titre, certains ont été faits officiers dans l'ordre du mérite et d'autres chevaliers dans le même ordre. Pour ce qui est des 150 autres récipiendaires, ils ont reçu la médaille des Forces armées.

Le colonel-major Joseph Kouamé Allah, chef de la division Plan opération, a salué le mérite et l'abnégation des militaires ivoiriens déployés sur le théâtre des actions, hors du pays. « Ces officiers d'état-major, avec à leur tête le général de brigade, précédemment Comsecteur au sein de la Minusma, par leur savoir-faire et leur esprit de cohésion, ont pu satisfaire aux attentes de leurs hiérarchies », s'est-il réjoui. Et d'ajouter qu'en ce qui concerne la compagnie de protection, « elle a fait montre de rigueur et de professionnalisme ».

A noter que cette compagnie était à Tombouctou au Mali du 31 octobre 2019 au 21 juillet 2020. Ensuite, à Mopti, du 22 juillet au 15 novembre 2020. Pour le patron de la division Plan opération, les efforts de ces hommes « ont permis de maintenir haut le drapeau ivoirien ». Il a également traduit sa gratuite et sa reconnaissance au Chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi qu'au Premier ministre, ministre de la Défense.

Après la décoration, le général de brigade Coulibaly Bamoro est intervenu au nom des récipiendaires. « Soyez fiers, d'une fierté légitime, vous qui aviez fait don de vos personnes, prêts à sacrifier ce que vous avez de plus précieux et de plus noble, votre vie », a-t-il dit à leur endroit, en le félicitant et en saluant leur professionnalisme qui, selon lui, est très apprécié à l'extérieur. Idem pour leur discipline.