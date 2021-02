Cote d'Ivoire: Développement et intégration.../Babacar Carlos Mbaye (représentant résident) - "La CEDEAO est un motif de fierté régionale"

Les avancées enregistrées par la Cedeao constituent un motif de fierté pour tous les citoyens et citoyennes de la Communauté », a déclaré l'ambassadeur Babacar Carlos Mbaye, représentant résident de la Commission de la Cedeao en Côte d'Ivoire.

Le diplomate sénégalais s'exprimait le 10 février à la faveur d'une conférence qu'il a animée à l'Institut de formation Sainte Marie (Ifsm), à Yopougon. Initiée par le club Cedeao de cet établissement, cette rencontre avait pour but de mieux faire connaître cette organisation communautaire aux étudiants de l'établissement. « La Cedeao, vision et engagement pour la jeunesse estudiantine », tel est le thème développé par l'ambassadeur Babacar Carlos Mbaye. Qui a fait l'historique, expliqué le fonctionnement et présenté les enjeux de la création de ce regroupement communautaire.

A l'en croire, cette communauté vise à promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une Union économique de l'Afrique de l'Ouest. Ce, en vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain.

Ainsi, a-t-il poursuivi, depuis sa création le 28 mai 1975 à Lomé, cette organisation intergouvernementale d'intégration est à la base de nombreux acquis dans la région ouest africaine. On lui doit, entre autres, l'adoption d'un protocole sur la libre circulation des personnes et des biens, le droit de résidence et d'établissement ; la suppression du visa d'entrée (et du permis de résidence dans certains pays, différent du certificat de résidence), pour ne citer que ces acquis. Sans oublier l'adoption de politiques communes interétatiques.

L'ambassadeur a également relevé une efficacité régionale plus accrue dans la prévention et le règlement des conflits et des crises, notamment grâce à un système performant d'alerte précoce décentralisé.