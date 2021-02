Algérie: Levée du gel sur le projet d'AEP de sept communes de la wilaya de Jijel

Jijel — Le ministre des Ressources en eau, Arezki Barraki, a annoncé jeudi depuis Jijel que le gouvernement a levé le gel sur le projet d'alimentation en eau potable (AEP) de sept (7) communes du sud de la wilaya.

Dans une déclaration à la presse sur le site du barrage de Tabellout (commune de Djimla), dans le cadre d'une visite de travail effectuée dans la wilaya de Jijel, le ministre a affirmé que "le gouvernement a levé le gel sur le projet d'approvisionnement en eau potable de sept (7) communes à partir du barrage de Tabellout, nécessitant un montant de 11,2 milliards de dinars".

Il a ajouté que ce projet concerne les communes de Texenna, Djemila, Ben Yadjis, Ouadjana, Chahna, Taher et Chekfa.

M.Barraki a indiqué, par ailleurs, qu'il sera procédé dans un premier temps à l'alimentation en eau des communes de Djimla et Ben Yadjis, en attendant le lancement des travaux de raccordement et d'approvisionnement des 5 autres communes "dans les prochaines semaines", après l'attribution du marché de gré à gré à plusieurs entreprises en vue de réceptionner le projet dans les plus brefs délais.

Auparavant, le ministre a donné le coup d'envoi de l'alimentation en eau potable des communes d'El Milia, Settara et Ouled Yahia Khedrouche à partir du barrage de Boussiaba (El Milia), sur les 6 collectivités locales programmées.

Après avoir reçu des explications sur la situation de l'AEP des différentes communes de la wilaya, le ministre des Ressources en eau a annoncé l'octroi de 100 millions de dinars pour le raccordement de la commune de Ouled Asker à l'un des deux barrages, Boussiaba ou Tabellout.

Le premier responsable du secteur a également procédé durant sa visite à Jijel, à l'inspection du projet d'alimentation en eau et d'assainissement de la mechta Ankia (commune de Ouled Rabah). Et, il a effectué une visite au barrage de Boussiaba et à la station de pompage, en plus de l'inspection des travaux de réalisation du projet d'alimentation en eau potable du plan d'occupation du sol (POS) Asserdoun.