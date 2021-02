Afrique: Anniversaire des essais nucléaires - Caravane de solidarité au profit des habitants de Reggane

Alger — Une caravane de solidarité a démarré, jeudi du siège du ministère des Moudjahidine et des Ayant-droits, au profit des habitants de Reggane dans la wilaya de Adrar à l'occasion du 61e anniversaire des essais nucléaires dans le Sahara algérien.

Organisée par le ministère des moudjahidine en coordination avec plusieurs secteurs, cette caravane dont le coup d'envoi a été donné en présence des ministres de la Poste et des télécommunication, Brahim Boumzar, des Transports par intérim, Farouk Chiali et du Tourisme , de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou ainsi que le ministre délégué à l'environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, le secrétaire général du ministère des Moudjahidine, Laïd Rebika et les représentants de nombre d'organisations et d'associations nationales, est chargée de plusieurs équipements médicaux, des respirateurs artificiels, des glucomètres et des tensiomètres en sus de denrées alimentaires, de couvertures, de chaises roulantes et d'autres.

A cette occasion, M. Rebika a affirmé que cette "initiative se veut une commémoration du 61e anniversaire des essais nucléaires dans le Sahara algérien"."Cette occasion est un geste à l'égard des habitants de Reggane qui souffrent jusqu'à présent de maladies provoqués par ces essais nucléaires", a-t-il souligné, saluant la participation à cette initiative humaine de plusieurs secteurs, organisations et associations nationale outre des représentants de la société civile.