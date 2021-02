Afrique du Nord: La mosquée, "un des fronts sociaux contre les complots des ennemis de l'Algérie"

Oum El Bouaghi — Le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé jeudi à Oum El Bouaghi que la mosquée est "un des fronts sociaux contre les complots des ennemis de l'Algérie".

"Le rôle de l'imam est de prêcher la parole qui diffuse la quiétude, sème l'espoir et la confiance, et soutienne les intentions de réforme et de changement", a souligné le ministre dans une allocution prononcée devant des imams au Centre culturel islamique de la ville d'Oum El Bouaghi, ajoutant que "certains ne souhaitent pas l'aboutissement du processus de réforme".

Belmehdi a affirmé que "la réussite de la mosquée dans sa mission est aussi une réussite pour la ville et le pays", ajoutant que "si l'Armée nationale populaire et les corps de sécurité nationale protègent les frontières du pays, les imams les défendent aussi par la diffusion de la conscience et de la bonne compréhension des manœuvres ciblant le pays".

Il a en outre considéré que le web est devenu "un champ de guerre et un lieu d'embrigadement pour des forces étrangères qui sèment le doute et la désinformation, divisent les rangs et menacent notre cohésion".

Le ministre, qui a inspecté le chantier de la mosquée pôle Okba ibn Nafiaa du chef-lieu de wilaya, dont les travaux de réalisation atteignent 70% d'achèvement, a appelé à doter l'édifice d'un système d'énergie solaire et d'un autre d'économie d'eau pour "combattre le gaspillage à partir de la mosquée".

Belmehdi avait auparavant inspecté le projet en voie d'achèvement de la mosquée Saâd ibn Moâdh dans la ville d'Ain Beida, conçue pour accueillir 2.000 fidèles ainsi que le chantier de la mosquée Salmane El Farissi au village Touzeline (commune d'Oum el Bouaghi), dont le taux d'avancement des travaux est de 70%.

Le premier responsable du secteur a en outre inauguré, au chef-lieu de wilaya, le Centre culturel islamique "chahid Messaoudi Abbas" et le nouveau siège de la direction de wilaya des Affaires religieuses ainsi que la mosquée "Mohamed Laïd Al Khalifa" à Ain M'lila.