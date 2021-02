Angola: Le PIIM va créer 28.000 postes d'emploi

Luanda — Le Gouvernement prévoit la création de 28.000 postes d'emploi avec la mise en service des infrastructures construites dans le pays dans le cadre du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), a annoncé mardi, à Luanda, la secrétaire d'État à l'Administration du territoire, Laurinda Cardoso.

Dans une interview accordée par la Télévision publique de l'Angola, la gouvernante a souligné que l'indice d'employabilité pourrait augmenter avec le recrutement des enseignants, du personnel de santé, des techniciens administratifs et des services généraux dans plusieurs institutions en cours de construction et de restauration à travers tout le pays.

Lancé en juin 2019, à l'initiative du Président de la République, João Lourenço, Ce projet vise à matérialiser les actions d'investissements publics (PIP), les dépenses d'appui au développement des activités de base.

L'objectif de ce plan est de rendre de plus en plus autonomes les 164 municipalités du pays dans le cadre de la politique de concentration et de décentralisation des compétences administratives, pour enfin améliorer la qualité de vie de la population sur l'ensemble du territoire national.

Dans une interview accordée par la Télévision publique de l'Angola, la gouvernante a souligné que l'indice d'employabilité pourrait augmenter avec le recrutement des enseignants, du personnel de santé, des techniciens administratifs et des services généraux dans plusieurs institutions en cours de construction et de restauration à travers tout le pays.

Lancé en juin 2019, à l'initiative du Président de la République, João Lourenço, Ce projet vise à matérialiser les actions d'investissements publics (PIP), les dépenses d'appui au développement des activités de base.

L'objectif de ce plan est de rendre de plus en plus autonomes les 164 municipalités du pays dans le cadre de la politique de concentration et de décentralisation des compétences administratives, pour enfin améliorer la qualité de vie de la population sur l'ensemble du territoire national.