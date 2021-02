Algérie: Port d'Annaba - Signature de trois conventions d'exportation d'un million de tonnes de clinker

Annaba — L'entreprise portuaire d'Annaba a conclu jeudi trois conventions commerciales avec des partenaires économiques producteurs de ciment pour l'exportation à partir de ce port d'un million de tonnes de clinker en 2021.

Il s'agit ainsi des conventions conclues avec le groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA), le groupe Lafarge -Algérie Cilas et la société Biskria Ciment.

Les accords s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale visant la promotion des exportations hors hydrocarbures et la coordination des efforts entre les ports commerciaux et les opérateurs économiques et industriels pour mettre en place un environnement favorable à l'exportation, a indiqué, Achour Djelloul, P-dg du Groupe services portuaires (SERPORT) qui a assisté à la signature en présence du wali d'Annaba, Djamel-Eddine Brimi.

Les 10 ports du pays œuvrent dans cette optique à mettre à niveau leurs services logistiques et offrir les meilleures conditions de transport, d'embarquement et de stockage liées à l'exportation de clinker, a indiqué M. Djelloul qui a souligné que les quatre ports commerciaux de Djendjen (Jijel), d'Oran, d'Annaba et de Skikda se renforceront "avant fin 2021" de cinq chiploeder (grandes installations de transbordement d'une capacité de 18.000 tonnes par heure).

Il a également relevé que l'activité d'exportation de clinker a permis à l'Algérie de passer du stade d'importateur à celui d'exportateur de ciment avec l'exportation en 2020 de 2,8 millions tonnes de clinker d'une valeur de 80 millions dollars, indiquant que cette quantité sera doublée en 2021.

En marge de la cérémonie de signature par le DG de l'entreprise portuaire d'Annaba, Kheiredine Boumendjel et les trois exportateurs en l'occurrence, Abdennour Chouakri pour Cilas Lafarge, Hafidh Ouchich pour le groupe GICA et Mohamed Laïd Houki pour la société Biskria Ciment, les participants se sont rendus au port d'Annaba pour assister à une opération d'exportation de clinker vers la Côte-d'Ivoire de 45.000 tonnes de clinker du groupe GICA.

Il s'agit de la 4ème opération d'exportation de clinker à partir de ce port depuis début janvier 2021 pour le compte de GICA et Cilas pour un volume de 200.000 tonnes, a-t-on indiqué.

La société Biskria Ciment est un nouvel opérateur qui s'engage pour la première fois dans les opérations d'exportation de clinker à partir du port d'Annaba, est-il noté .