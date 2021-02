Congo-Kinshasa/Algérie: Ligue des Champions - Le CR Belouizdad décidé à faire trembler le TP Mazembe

Le CR Belouizdad, qui signe son retour en Ligue des Champions après deux décennies d'absence, affrontera dans le groupe B le TP Mazembe, ce samedi.

Il faut dire que ce rendez-vous sera d'une grande importance pour le CR Belouizdad, car même s'il sera décimé, le club algérien n'a pas l'intention de se présenter en victime expiatoire au cours de cette partie et va chèrement vendre sa peau.

« On se prépare pour la LDC en nous concentrant sur nos qualités et en prenant en compte la force de l'adversaire. Je pars de ce principe, on a des qualités et le TPM le sait aussi. Ça va être une bonne expérience pour certains jeunes. D'autres ont plus d'expérience. L'objectif est de ne pas faire de ce match l'évènement du siècle. C'est un premier évènement, mais on y va tranquillement. Je respecte tout le monde mais je n'ai peur de personne,» a confié Franck Dumas, l'entraineur du CR Belouizdad.