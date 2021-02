Cote d'Ivoire: Elections législatives 2021 - Des journalistes outillés pour leur sécurité sur le terrain

Le 6 mars prochain, auront lieu les élections législatives en Côte d'Ivoire. Et à l'approche de ces élections, les risques de violences restent élevés. La prolifération de discours de haine en ligne, les effets néfastes des réseaux sociaux mettent en péril la paix et la cohésion sociale, et peuvent entraîner des violences et des conflits intercommunautaires.

C'est fort de cela que le Pnud, en collaboration avec l'Unesco, Onu-femmes et Reporters sans frontières, organise un atelier de formation sur la contre-narration et les attitudes sécuritaires d'un journaliste en période électorale.

L'atelier se tient à l'hôtel Président à Yamoussoukro du 11 au 14 février 2021. La journée du vendredi 12 février, premier jour des travaux, les participants ont été instruits sur les pièges à éviter lors de la couverture médiatique des législatives. Au cours d'un panel animé par Bamba Karamoko, directeur général de la Maison de la presse, Yro Olivier, président de l'Ojpci et Arnaud Dapa de l'Ulpci, il s'est agi d'un partage d'expériences qui a permis aux participants de savoir comment se comporter en période électorale.

Quant à Baudelaire Mieu de Reporters sans frontières, il a fait deux communications, à savoir "Attitudes sécuritaires d'un journaliste en période électorale, règles de sécurité et synthèse" ; "Les règles applicables aux journalistes en période électorale". Elles ont permis aux journalistes de savoir se comporter pendant la période électorale en ce qui concerne leur sécurité et protéger leur matériel. Baudelaire Mieu a par ailleurs donné quelques astuces aux participants qui leur permettront d'être plus efficaces.

La dernière communication du vendredi 12 février, avait pour thème : "Journalisme à l'ère des réseaux sociaux". Une occasion pour Evelyne Deba, spécialiste en communication à l'Unesco, d'égréner un certain nombre de points touchant cette question. Elle a présenté une problématique de média qui met en mal aujourd'hui la diffusion de l'information. Elle a rappelé dans sa communication, la personnalité du journaliste.

Cet atelier, il faut le rappeler, permettra aux journalistes d'acquérir des techniques de production de récits contre les discours de haine, mais de mettre à la disposition des participants un certain nombre de règles de sécurité à respecter lorsqu'ils sont en reportage.