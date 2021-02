Cote d'Ivoire: Paix et cohésion sociale - Une caravane nationale de sensibilisation lancée

« Tous rassemblés pour une Afrique en paix (Trap) ». C'est l'intitulé du projet que vient de lancer l'Ong Ucoja dirigée par Célestin Yangaré. Il s'agit d'une caravane de sensibilisation des populations à la paix et à la cohésion sociale durable en Côte d'Ivoire. Et ce, dans la perspective d'élections législatives sans violences.

Placée sous le parrainage de Lassina Ouattara dit Lass PR, conseillé technique du Président de la République, et sous la présidence du ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, cette caravane se tient dans le district d'Abidjan et a commencé par la commune de Koumassi, le 31 janvier. Elle est menée par des motards venus délibérément des quatre coins du pays.

Le maire de Koumassi, Cissé Bacongo, a profité de l'occasion pour féliciter l'Ong Ucoja pour cette initiative « belle et responsable ». Il a aussi dit toute sa reconnaissance au parrain Lassina Ouattara pour ses « actions en faveur de la paix et son engagement auprès de la jeunesse ». Cissé Bacongo a enfin invité d'autres Ong et associations de la société civile à emboîter le pas à l'Ong Ucoja afin de renforcer la promotion de la paix et de la cohésion sociale, « gages du développement harmonieux et durable de notre pays ».

Après Koumassi, la caravane a fait des escales dans les communes d'Attécoubé et d'Abobo où elle a été accueillie dans la liesse. À Attécoubé, le premier magistrat, Danho Paulin, a donné un coup d'accélérateur à cette initiative de paix en y marquant son « adhésion totale ». A l'étape d'Attécoubé, le parrain Lassina Ouattara a tenu un discours dans lequel il a invité les jeunes à tourner le dos à la violence, à la désobéissance civile et à cultiver la paix.

« La paix est un vœu cher au Président de la République Alassane Ouattara. Car sans la paix, il ne peut avoir de développement et de conditions favorables d'emplois pour vous les jeunes. C'est pourquoi je vous exhorte au travail et à la paix. Nous sommes tous des frères et sœurs, nous devons cultiver la paix », a-t-il exhorté.

Saluant l'implication des autorités et des populations des localités qui accueillent la caravane, Yangaré Célestin a, quant à lui, annoncé qu'un symposium de la jeunesse se tiendra bientôt à Yamoussoukro pour qu'elle puisse faire des propositions solides à la construction d'une paix durable en Côte d'Ivoire.