Gabon: Face à la deuxième vague de Covid-19, le gouvernement durcit les mesures

Le gouvernement a annoncé vendredi 12 février le durcissement des mesures contre la propagation du Covid-19. Couvre-feu dès 18 heures ; plus de déplacements sans autorisation spéciale hors de Libreville et ses environs ; les vols internationaux limités à deux par semaine et par compagnie ; amende ou fermeture d'un mois pour les commerces qui ne respecteront pas les mesures barrières.

Les annonces ont été faites lors d'une conférence de presse organisé par le Premier ministre avec la participation de plusieurs membres du gouvernement.

« Le couvre-feu prend effet à partir de demain 18h jusqu'à 5h du matin. » C'est le ministre de l'Intérieur qui a officialisé l'annonce que tous les Gabonais redoutaient. Lambert Noël Matha a encore annoncé le reconfinement de Libreville et ses environs.

« Partir de Libreville pour l'intérieur du pays sera assujetti à la délivrance d'autorisations spéciales mais également à un test Covid négatif d'une validité d'une semaine. »

Pour sa part, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong a expliqué que le durcissement des mesures fait suite à la menace des nouveaux variants du Covid-19 et à la contamination des plus jeunes. « Nous nous rendons compte qu'en janvier, la tranche d'âge comprise entre 10 et 19 ans est de plus en plus touché par la pandémie de Covid-19. »

Le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda a lancé un appel à ses compatriotes pour faire face à la situation. « Le gouvernement lance un appel à la mobilisation générale, à la solidarité nationale. Le gouvernement lance un appel au sursaut patriotique. »

Le Gabon a déjà planifié son plan de vaccination contre le Covid-19, mais aucune information ne circule sur ses négociations avec les fournisseurs de vaccins.