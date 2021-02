Madagascar: Commerce international - Les pays pauvres demandent un traitement spécial

Flexibilité. Dix propositions d'accords spécifiques sont déposées par le groupe des pays en développement du G90 et des pays les moins avancés de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Des propositions de « dispositions spéciales, différenciées, plus précises, efficaces et opérationnelles ». Les propositions renvoient sur les périodes de transition qui sont demandées à être plus longues et sur des droits d'importation plus élevés.

« La crise Covid-19 révèle que des dispositions de traitement spécial et différencié efficaces et opérationnelles sont bien plus qu'un outil de négociation qui permet d'égaliser les chances ou un soutien à nos aspirations légitimes en matière de développement», a déclaré le G90 lors d'une réunion hier. Une réunion organisée par l'OMC, qui entend en organiser encore quatre avec le Comité des négociations sur le commerce et développement. Garantir un accès significatif au marché est l'objectif clé cité dans les propositions.

Celles-ci visent à uniformiser davantage les règles du jeu pour permettre aux pays en développement et aux PMA de mener des politiques visant à réaliser l'industrialisation, la transformation structurelle et la diversification de leur économie, à relever le niveau de vie et à s'intégrer davantage dans le système commercial multilatéral de manière durable. Les États-Unis ont déclaré que «les règles commerciales existantes constituent des éléments de base positifs pour le développement durable et que des dispositions spéciales et différenciées sont déjà appliquées de manière positive pour aider les pays en développement à s'intégrer dans le système fondé sur des règles».