Madagascar: Enseignement supérieur - Échauffourées entre étudiants en médecine et forces de l'ordre

Des étudiants en médecine manifestent contre le non-paiement de leurs bourses d'étude. Les éléments de force de l'ordre interviennent.

Brutalité. Des jeunes en blouse blanche se lancent dans une manifestation non-autorisée et violente sur la voie publique à Ankatso, hier matin. Étudiants en médecine à l'université d'Antananarivo, ils réclament le paiement de leurs bourses d'études de cinq mois et de leurs allocations de stage. « Nous avons besoin d'être entendus, c'est la raison pour laquelle nous organisons cette manifestation », confie l'un des manifestants. Ils ont commencé par fermer les portails de l'université et par bloquer l'entrée des véhicules. Puis, ils sont descendus dans la rue. Ils ont brûlé des pneus pour bloquer la circulation. Ils ont jeté des pierres.

Ce qui a perturbé la matinée des personnes qui vivent et qui travaillent à Ankatso. Des étudiants n'ont pas pu entrer à l'université, les transporteurs ont déplacé le terminus à Tsiadana et les commerçants à Ankatso ont fermé leurs portes, le temps que les choses se calment. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour que cette manifestation violente cesse. Des bombes lacrymogènes ont retenti à Ankatso et ont irrité les yeux et les voies respiratoires des manifestants et des personnes qui se trouvaient sur les lieux. Les manifestants ont répondu par des jets de pierre. Cette échauffourée a continué jusqu'à ce que les manifestants abandonnent. Ceci a marqué la fin de la manifestation estudiantine, pour hier.

Des mercenaires

À la fin de cet affrontement, les membres de l'association des étudiants en médecine font une déclaration. « Des « mercenaires » se sont immiscés dans notre réunion. Ils sont à l'origine de ces agressivités », affirme Hasina Andriamanarivo, président de l'association. Il indique que cette manifestation n'était pas dans l'ordre du jour. « Mon objectif a été de rapporter aux étudiants les nouvelles informations que j'ai reçues, hier soir (jeudi), à propos de nos revendications. Le président de la République et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ont déjà signé le paiement de nos bourses d'études et des allocations de stages.

Il ne reste que le calendrier de paiement. Nous sollicitons les responsables à accélérer les procédures », ajoute Hasina Andriamanarivo. Des étudiants en médecine attendent à ce que l'État paie en une seule tranche les cinq mois de bourses d'études impayés. Des sources officieuses confient que seul un mois de bourses d'étude sera payé, d'ici peu. « Cela ne va pas plaire à nos camarades qui espèrent toucher cinq mois de bourses d'étude », craignent des membres de cette association.