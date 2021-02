Madagascar: Réforme de l'éducation - La série OSE entre au baccalauréat cette année

Ils sont près de cent-soixante-dix lycées pilotes à travers l'île à avoir expérimenté la nouvelle série Organisation-Société-Economie (OSE) dans le cadre de la réforme engagée.

Les élèves de ces lycées pilotes passeront le baccalauréat avec les matières spécifiques de cette série pour la session 2020- 2021. « Les lycées pilotes ont déjà abordé les différentes matières spécifiques à la série Organisation-Société-Economie. Les lycéens qui ont choisi la série depuis la classe de première où la réforme a été appliquée passeront les épreuves du baccalauréat, en série OSE cette année », explique un responsable auprès du ministère de l'éducation nationale.

Les détails sur l'application de cette série à la prochaine session de baccalauréat restent à peaufiner. La spécificité de cette matière sera attribuée à la nouvelle discipline appelée science économique et sociale. Cette matière se caractérise par une orientation vers les filières comme le droit, l'économie ou la sociologie. Les matières de base ont toutes des coefficients six. Il s'agit des mathématiques, les SES et l'Histoire et la Géographie.

Selon un enseignant dans cette discipline, les mathématiques constituent l'une des matières difficiles pour les élèves qui ont opté pour cette série. « Les leçons sont l'équivalent de celles de la classe de terminale Scientifique. Mes élèves ont de plus en plus de difficultés pour assimiler cette matière. Je pense qu'il faut alléger cette matière spécifiquement », a indiqué un enseignant en mathématiques dans le lycée Ambatolampy. L'enseignant constate aussi des lacunes au niveau de l'enseignement dans le pays. « Les élèves ont du retard. De nombreuses leçons n'ont pas été achevées à cause du confinement. C'est ce qui a été la cause les mauvaises notes de cette année », indique l'enseignant.