Cote d'Ivoire: Basket-ball (7e journée) - Un spectacle aux couleurs de la Saint Valentin !

La Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb) ne pouvait trouver meilleure affiche pour les amoureux de la balle au panier en ce week-end de la Saint-Valentin. Les Fighters, emmenés par un Stéphane Konaté toujours aussi jeune, constituent une véritable attraction.

L'équipe est intouchable depuis le début de la saison. En cinq sorties, la bande à Godefroy a semé la désolation sur son passage. C'est que l'Abc qui voit, en point de mire, la nouvelle formule des clubs champions (Basket-ball Africa Ligue) offre une véritable démonstration à chaque journée.

Tour à tour, il a balayé avec une facilité déconcertante Azur (86-63), les Warriors (104-54), l'Africa Sports (103-45), la Jca (89-62) et le Gspm (103-44). A tel point que l'on est tenté de se demander à quelle sauce le Csat sera bouffé.

Mais attention ! Le Csat, classé 5e au classement provisoire mais à 1 point de l'Abc, leader, possède un groupe jeune et euphorique. Une équipe spectaculaire qui évolue sans pression. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises. Face aux Warriors (72-46), le week-end dernier, Konaté Ben, Amara Koné et Hamed Dosso ont prouvé qu'ils sont capables de surprendre n'importe quelle équipe du championnat.

Avant ce choc annoncé de la 7e journée, le menu de la Fibb, qui veut habiller le spectacle aux couleurs de la St-Valentin, a prévu un certain Africa Sports-Azur, à 16h, toujours dans la même salle du Palais des sports de Treichville. Une bagarre qui s'annonce indécise.

Ce qui reste du derby des dames

Concernant les dames, l'Abc et le Csat se retrouveront à partir de 18h, au Palais des sports. Il y a deux ans, on y aurait annoncé des étincelles, mais l'affiche reste alléchante. Même si les forces en présence ne sont plus égales. L'Abc, qui est devenu, cette saison, Fighters, est dans une nouvelle dynamique, avec un nouvel encadrement technique.

Un groupe modulé avec des joueuses d'expérience telles que Solange Ebondji, Salimata Berté, Mamiki Cissé, Mariama Kouyaté, mais aussi avec de jeunes louves aux dents longues. En tout cas, ce cocktail fait mal en ce début de saison.

En cinq matches, les Fighters ont enregistré autant de victoires. Ce qui leur donne 10 points et un goal différentiel de + 297, au terme de la 6e journée. Contre 11 (+188) pour le Csat, l'adversaire de ce soir.

L'enjeu de cette rencontre n'est autre que le rang au tableau du classement provisoire de la compétition. Les jeunes filles de l'École régionale de Treichville ont disputé 6 matches et ont perdu un contre le National centre d'Abidjan (Nca). Pendant que l'Abc en a un en moins.

Si Mariama Kouyaté et autres Safiétou Kolga sont passées de l'autre côté (à l'Abc), en revanche, il reste quelques anciennes comme Edwige Djedjemel, Irène Bognini et autres Koné Awa pour apporter la riposte aux filles de l'Abc, ce soir. Espérons qu'Hanna Mabelle Amani, Abiba Koné et autres auront le mental pour tenir ce match de nerfs.

Samedi

10h : GSPM-UE3A (Dames)

12h : IVESTP-GSPM (Hommes)

14h : JCA-Séwé (Hommes)

16h : Africa-Azur (Hommes)

18h : ABC-CSAT (Hommes)

Dimanche

10h : NCA-Voltaire (Dames)

12h : ASA-Warriors (Hommes)

14h : FBA-SOA (Dames)

16h : Descartes-SOA (Hommes)

18h : ABC-CSAT (Dames)