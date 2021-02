Cote d'Ivoire: Filière boulangerie/Pâtisserie - Le gouvernement encourage l'investissement dans ce secteur d'activité

« La filière boulangerie-pâtisserie connaît aujourd'hui une évolution spectaculaire. Elle se présente comme une opportunité réelle pour relever les défis de l'emploi et de l'amélioration du bien-être des populations ».

Déclaration faite par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba. C'était à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle enseigne de boulangerie-pâtisserie dénommée "Lune", le 11 février, à Bingerville.

Pour Souleymane Diarrassouba, parrain de la cérémonie, ce secteur peut et doit contribuer plus significativement à la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes. Surtout que, a-t-il argumenté, le marché de la baguette de pain à lui seul pèse plus de 100 milliards de FCfa en Côte d'Ivoire. Ce qui est à considérer.

« Ce sont environ 2 000 boulangeries qui opèrent sur l'étendue du territoire dont plus de la moitié à Abidjan (...) La filière de la boulangerie-pâtisserie représente donc une réelle opportunité pour la création d'emplois décents. Elle profite de l'émergence de la classe moyenne ivoirienne, estimée au moins à 26,4%, qui adopte des modes de consommation et de vie similaires à ceux des pays émergents, suivant le dynamisme du développement économique de notre pays », a argumenté Souleymane Diarrassouba. Et d'ajouter : « Les acteurs de ladite filière sont amenés à initier, ou à multiplier leurs projets et à innover afin de répondre aux besoins de cette classe moyenne en plein essor ».

L'investissement fait par la nouvelle boulangerie inaugurée, selon son directeur général Kassir Moustapha, s'élève à plus d'un milliard de F Cfa. Et au-delà d'offrir un cadre moderne et une variété de produits de consommation aux populations de Bingerville, ce sont plus de 40 emplois directs qui sont créés.

Le ministre Souleymane Diarrassouba, heureux de cette initiative, a profité de l'occasion pour réaffirmer son engagement à accompagner toute initiative contribuant à relever les défis de l'emploi des jeunes et de l'amélioration du bien-être des consommateurs.