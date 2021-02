Cote d'Ivoire: Football/Reprise des compétitions - Le Comité de normalisation dévoile les grandes dates de la saison

Un jour après les consultations entamées avec les clubs, les groupements d'intérêt du football ivoirien et le comité de direction de la Fif, le Comité de normalisation de la Fif dirigée par Mariam Dao Gabala a pris d'importantes décisions concernant la reprise des compétitions en Côte d'Ivoire.

Une Ligue 1 à deux poules

Ainsi, concernant la compétition phare, le championnat national de première division (Ligue 1), la saison 2021 débutera le 19 mars et prendra fin le 27 juin. Ce sera un championnat à deux poules de 7 équipes chacune, avec une super division. « Lorsque nous avons rencontré les clubs, nous avons décidé d'une formule exceptionnelle dans un cadre exceptionnel », a expliqué la présidente du Cn-Fif. Pour ce qui concerne le problème lié à la montée qui a défrayé la chronique dans le milieu, ces derniers jours, le Cn-Fif a décidé d'appliquer les textes. Ainsi, les deux clubs qui ont terminé 13e et 14e de la saison écoulée sont immédiatement relégués en Ligue 2. Il s'agit du Wac et de Issia Wazi.

Ils seront remplacés par le Stella club et l'Es Bafing qui ont terminé premiers de leur poule en Ligue 2. La nouvelle saison de la Ligue 2, elle, débutera le 26 mars et s'achèvera en juillet avec trois poules de 8 équipes, a décidé le Comité de normalisation.

Enfin, la D3 et le football féminin débuteront en avril.

Sur les formules du championnat et la décision de la montée et de la descente, le comité de normalisation dit avoir tranché en se basant sur les textes. « En mars 2020, à l'arrêt des championnats, la Ligue 1 avait déjà réalisé 76% de ses matches, donc nous l'avons validée. En Ligue 2 également, 76% des matches avaient été disputés. Cependant, concernant la D3, ils ont disputé moins de 50% des matches. Par conséquent, il est difficile de valider la saison. Ce qui veut dire que nous allons reprendre là où elle s'est arrêtée. Il n' y a donc pas de montée ni de descente », a justifié Madame Dao Gabala.

En ce qui concerne les ressources financières pour permettre la reprise des compétitions, le Comité de normalisation a rassuré les différents acteurs. « On ne peut pas commencer un championnat sans moyens financiers. Nous allons apporter cet oxygène aux clubs... Les financements sont là et permettront de redémarrer. Mais à situation exceptionnelle, financement aussi exceptionnel » a dit la présidente du Cn-Fif. Des discussions sont également en cours avec le diffuseur, Canal+, selon le Cn-Fif.

Pas de chasse aux sorcières

Outre la reprise des compétitions qui constitue la première des missions assignées au Cn-Fif, d'autres préoccupations ont été soulevées par les journalistes au cours de cet échange avec la presse. Ce sont, entre autres, le départ du directeur exécutif de la Fif et les questions liées aux audits des comptes de la Fédération. Mariam Dao Gabala a confirmé le départ du préfet hors grade, Jean-Baptiste Sam Etiassé et en a donné quelques raisons.

« Nous sommes en train de parler d'une personne, il faut respecter cette personne et c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes séparés du Dex parce que nous n'avons pas la même vision. Parler des motifs de la séparation ici ne sera pas intéressant. C'est une nouvelle équipe qui va travailler d'une autre façon », a déclaré la présidente du Comité de normalisation de la Fif.

Elle a ensuite tenu à faire savoir à l'opinion et aux amateurs du football ivoirien que son équipe et elle sont en mission et ne sont pas venues pour une chasse aux sorcières. « Nous venons apporter les médicaments nécessaires. On ne peut pas venir apaiser une maison en prenant parti dans le conflit », a-t-elle ajouté.

Mme Dao Gabala a indiqué qu'il est trop tôt pour situer les responsabilités et présenter un véritable état financier de la Maison de verre, comme l'ont souhaité certains journalistes. Elle a ajouté toutefois qu'un audit financier sera bientôt engagé pour voir d'où vient le mal et trouver les remèdes qu'il faut pour faire avancer le football ivoirien.

« Nous avons décidé, en tant que collège de « médecins », qu'il faut penser d'abord à donner de l'oxygène à l'institution, avant de faire un diagnostic complet pour savoir quelles sont les causes réelles du mal, afin de pouvoir trouver les médicaments appropriés », a-t-elle précisé.

Après la conférence de presse, la présidente du Comité de normalisation et son équipe, qui est en attente d'un 5e membre, ont entrepris une visite des installations du stade Robert Champroux de Marcory.