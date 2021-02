Angola: Covid-19 - L'Angola signale 76 guérisons et 33 nouveaux cas

Luanda — Les autorités sanitaires ont annoncé vendredi la guérison de 76 patients et l'enregistrement de 33 nouveaux cas et trois décès au cours des dernières 24 heures.

Parmi les personnes nouvellement infectées, dont l'âge varie de 1 à 77 ans, 16 ont été diagnostiqués à Luanda, six à Cabinda, six à Huambo, trois à Bié, une à Huíla, une au Zaïre, dont 11 de sexe masculin et 22 de sexe féminin.

Parmi les personnes rétablies, 24 vivent à Huambo, 22 à Huíla, 17 à Luanda, huit à Uíge, quatre à Bié et une à Lunda Sul.

Selon le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda, qui s'exprimait lors de la séance habituelle de mise à jour des données sur le Covid-19 en Angola, au cours des dernières 24 heures, trois Angolais sont décédés des suites de coronavirus, dont un à Luanda et deux à Huambo.

Les laboratoires ont traité 2 290 échantillons, avec un taux de positivité quotidien de 1,4%.

L'Angola compte 20 294 cas positifs, avec 490 décès, 18 786 patients guéris et 1 018 cas actifs. Parmi les cas actifs, huit sont en réanimation, huit graves, 75 modérés, 73 avec des symptômes légers et 854 asymptomatiques.

Dans les centres de quarantaine, 164 personnes sont en quarantaine institutionnelle et 129 sont hospitalisées.

