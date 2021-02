Angola: Le gouvernement de Luanda organise une réunion sur la collecte des déchets

Luanda — Le Gouvernement de la province de Luanda (GPL) organise vendredi, une réunion du conseil d'écoute pour présenter la stratégie de mise en œuvre du modèle de gestion des déchets solides.

Selon un communiqué de la presse du GPL, diffusé jeudi, la réunion se tiendra dans le cadre de la réorganisation du système de collecte et de gestion des déchets solides, de mobilisation sociale et sensibilisation communautaire.

L'activité se tiendra à l'École nationale d'Administration et de politiques publiques (ENAPP) et compteras sur présence de la gouverneure de la province de Luanda, Joana Lina Ramos Baptista Cândido.

Au cours des derniers mois, les rues de la province de Luanda sont inondées d'ordures dispersées, les conteneurs d'ordures ont été retirés des points habituels, la fumée résultant du placement du feu dans des tas de déchets solides, par certaines gens, pour empêcher les vermines de pénétrer dans les maisons.

La province de Luanda produit par jour, au moins 6 800 tonnes de déchets ménagers, qui étaient collectés, jusqu'en 2020, par six opérateurs de nettoyage.

Les six entreprises, qui collectaient 60 % d'ordure produit dans la capitale, ont perdu leurs licences en raison de la suspension des contrats publics par le gouvernement provincial de Luanda.

Pour la collecte d'ordure, la province de Luanda travaillait avec les entreprises Queiroz Galvão, responsable par la municipalité de Luanda, Vista Weste, des municipalités de Talatona et Belas, Nova Ambiental, pour Viana, Rota Ambiental, pour Cacuaco, Elisal, pour Cazenga et Sã Ambiente pour Icolo et Bengo et Quiçama.

