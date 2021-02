Angola: Un secrétaire d'État pour l'adaptation de la formation professionnelle aux besoins de chaque province

Menongue — Le secrétaire d'Etat à l'Emploi et à la Sécurité sociale, Pedro José Filipe, a défendu, jeudi, la nécessité continue d'adapter les programmes de formation technique et professionnelle à la réalité de chaque province.

Selon le responsable, l'intention est de permettre au personnel formé, de servir, avec ses compétences, au développement du pays.

Le chef a soutenu cette thèse, dans des déclarations faites à la presse, à l'issue de la visite de la ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Maria de Fátima, au Centre Intégré de l'emploi et formation professionnelle de Menongue, ainsi qu'aux institutions qui seront transformées en centres intégrés de formation professionnelle.

Il considère que la demande de formation est saisonnière et variable d'une province à l'autre, en fonction des spécificités de chaque province, par conséquent, il n'y a pas de formule modèle pour tout le pays.

Selon le responsable, il devient important d'adapter l'offre de formation aux besoins de la province et d'installer des centres mobiles pour la formation des jeunes au sein des municipalités.

«Il y a deux écoles, initialement prévues pour l'enseignement général, une dans la commune de Missombo et une autre dans le quartier de Cazenga, aux environs de Menongue, et on espère qu'au cours du second semestre de cette année, elles puissent être prêtes pour répondre à la demande des jeunes en matière de formation professionnelle », a-t-il renforcé.

Selon le responsable, il est nécessaire de trouver des moyens créatifs pour qu'il y ait la formation professionnelle dans toute la province de Cuando Cubango.

Cuando Cubango dispose des centres de formation professionnelle dans les neuf municipalités, en particulier Menongue, Cuito Cuanavale et Cuchi, et dans d'autres municipalités des postes mobiles de formation.

