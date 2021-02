Egypte: Al-Sissi inspecte le projet de développement de l'axe de Mostorod à l'est du Caire

L'ambassadeur Bassam Radi, porte-parole officiel de la présidence, a déclaré que le président Abdel Fattah Al-Sissi a inspecté aujourd'hui, vendredi, un certain nombre de nouveaux projets et axes routiers dans l'est du Caire, y compris le nouvel axe de Mostorod conçu selon le style de routes libres sans intersections avec une largeur de 8 voies de circulation dans chaque direction pour relier la région de Mostorod et la route Shubra Benha dans les zones d'Ain Shams, Gesr Al Suez et le périphérique, l'axe du Lieutenant général Ibrahim Al Arabi et la route désertique de Belbeis.

Il est prévu que l'axe de Mostorod permettra à réaliser une grande percée au niveau de la circulation, en particulier après le processus d'élargissement des routes qui l'entourent et de démontage de nombreuses occupations sur les routes. Cet axe s'inscrit dans le cadre du réseau de nouveaux axes et routes du Grand Caire.