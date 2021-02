Egypte: Le PM suit l'exécution d'un nombre de projets à Alexandrie

Le Premier ministre, Moustafa Madbouly a examiné, jeudi, l'état d'avancement d'un certain nombre de projets qui sont mis en œuvre à Alexandrie.

M. Madbouly a indiqué que la tenue de cette réunion s'inscrivait dans le cadre d'un suivi continu des projets de développement et de services mis en œuvre dans le gouvernorat d'Alexandrie dans les divers secteurs, et qui comprennent des projets liés aux routes, aux axes routiers et aux transports en commun, afin d'améliorer le niveau de vie des citoyens et de générer de nouveaux emplois.

Y étaient présents les ministres de l'électricité et de l'énergie renouvelable, Mohamed Chaker, du Tourisme et des Antiquités Khaled El-Anany, du Développement local, Mahmoud Chaarawy, de l'Environnement, Yasmine Fouad, du secteur public des Affaires, Hecham Tawfik, du Transport Kamel El-Wazir et le gouverneur d'Alexandrie Mohamed al-Chérif.

Au cours de la réunion, M. El-Wazir a fait une présentation sur un certain nombre de projets mis en œuvre dans le gouvernorat d'Alexandrie dans le domaine du Transport.

Le ministre du Transport a également examiné la situation concernant les projets de traction électrique dans le gouvernorat d'Alexandrie, tels que les projets de métro Abu Qir et de tramway Al-Raml.

Pour sa part, le gouverneur d'Alexandrie a présenté un ensemble de plans pour développer un certain nombre de places dans le gouvernorat.