Egypte: L'Égypte, Chypre et la Grèce réclament le respect total

L'Égypte, Chypre et la Grèce ont réclamé le respect total et continu de la souveraineté et des droits souverains des pays sur leurs eaux territoriales en Méditerranée orientale, en fonction du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Grèce et de Chypre ont publié un communiqué lors de leur réunion à Athènes après des consultations précédentes et une coordination continue.

Dans leur communiqué, les ministres des Affaires étrangères ont indiqué que les résultats de la coopération étaient en faveur du renforcement de la prospérité de la région, en exprimant leur attachement à l'intensification de la coordination en vue d'examiner les opportunités de coopération conjointe.

Ils ont salué les préparatifs de fondation d'un secrétariat des mécanismes tripartites, qui siégera à Nicosie, et qui sera lancé au printemps prochain, et l'entrée en vigueur de la charte de fondation du Forum du gaz de la Méditerranée orientale à partir du premier mars 2021

Bien que la propagation du nouveau coronavirus constitue un défi sans précédent, mais il faut renforcer les pourparlers en vue d'atteindre les résultats, de lancer les initiatives et de coopérer conjointement dans les domaines de l'énergie, de l'innovation, de l'économie numérique, de la protection civile et de la communication entre les peuples, selon le communiqué.

Les trois pays respectent profondément le droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et la Charte des Nations unies et ses principes considérés comme une base de la paix, de la sécurité, des relations de bon voisinage, et de la solution politique aux conflits, a réaffirmé le communiqué.

En ce qui concerne la question chypriote, les trois responsables ont exprimé leur soutien aux efforts du secrétaire général des Nations unies visant à reprendre les négociations qui visent à trouver des solutions sous son patronage en vue de parvenir à un règlement global.

Les ministres ont souligné l'importance de respecter la souveraineté et les droits souverains de chaque pays sur ses eaux territoriales en fonction du droit international avec la condamnation de toute activité violant le droit international.

En ce qui concerne le processus de paix, le communiqué conjoint a affirmé que le règlement du conflit palestino-israélien sur la base de la solution à deux Etats est une exigence indispensable pour la paix globale et la stabilité dans la région, soulignant l'importance d'assurer la création d'un Etat palestinien indépendant viable sur les frontières du 4 juin 1967, qui vit en paix côte à côte avec Israël.

Le ministre a appelé de nouveau à mettre en application les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, qui prévoient l'arrêt total et immédiat de toutes les activités coloniales, y compris à Al-Qods Est.

Les ministres ont accueilli favorablement l'accord trouvé par le Forum de dialogue politique libyen sur un pouvoir exécutif de transition unifié en Libye, le considérant comme une grande réalisation dans le processus politique et une étape importante vers la tenue d'élections intègres et inclusives le 24 décembre 2021.

Ils ont affirmé leur fort soutien à la solution politique purement libyenne à la crise, estimant que toute ingérence étrangère est inacceptable et que tous les accords conclus contrairement au droit international sont nuls et non avenue.

Ils ont appelé le nouveau gouvernement libyen à considérer les mémorandums d'entente signés par la Turquie et Fayez Al-Sarraj en novembre 2019 comme nuls.

Le communiqué conjoint a réaffirmé l'attachement des trois pays à l'unité, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie, et leur soutien sans faille à un règlement politique permanent de la crise syrienne en pleine conformité avec la résolution 2254 du Conseil de sécurité, mettant l'accent sur la nécessité du retrait de toutes les forces étrangères et les mercenaires du pays.