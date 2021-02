Egypte: Al-Sissi félicite Al-Ahly pour avoir remporté la 3e place à la Coupe du Monde des Clubs

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a formulé ses vœux à l'équipe de football du club Al-Ahly pour avoir remporté la médaille de bronze (troisième place) après avoir battu l'équipe brésilienne Palmeiras aux tirs au but, sur son compte Facebook.

Le Chef de l'Etat a écrit : "L'Etat n'épargnera aucun effort en faveur du sport et de la jeunesse égyptienne, que ce soit dans les jeux collectifs ou individuels", aspirant à davantage de progrès et de succès pour le sport égyptien sur tous les plans régional et international.

L'équipe d'Al-Ahly de football a regagné hier vendredi Le Caire après sa participation à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Al-Ahly ou les Diables Rouges avait remporté la médaille de bronze après avoir battu l'équipe brésilienne Palmeiras aux tirs au but.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Dr Achraf Sobhi a dépêché, vendredi, une délégation officielle pour accueillir l'équipe senior de football d'Al-Ahly, à son arrivée à l'aéroport international du Caire, après avoir participé à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et remporté la troisième place du tournoi, a indiqué la MENA. La délégation renfermait entre autres le vice-ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Al-Kordy, le sous-secrétaire d'Etat du ministère, Adel Radwan, également président du Service central de la performance sportive, et le directeur du Service de la jeunesse et des sports au Caire, Saïd Hazeen. Dr Sobhi a fait état de la politique du ministère consistant à soutenir tous les sportifs, à accueillir officiellement les héros égyptiens et les missions sportives qui ont réalisé des exploits dans les différentes instances internationales, ainsi qu'à les honorer pour les encourager à poursuivre ces exploits et succès.