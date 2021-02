Egypte: Changer la vision sociale sur la femme l'aide à réussir

Le changement de la vision de la société sur la femme aide celle-ci à réaliser le succès et à se lancer dans de nouveaux domaines du travail, et par conséquent, à atteindre son autonomisation économique, a dit la présidente du Conseil national de la femme (CNF), Maya Morsi, lors d'une cérémonie organisée, via visioconférence, à l'occasion de la création de nouvelles start-ups dans le domaine de l'entreprenariat, par la faculté d'économie et de sciences politiques de l'Université du Caire.

Mme Morsi a présenté ses félicitations pour la mise en œuvre de 14 projets, lancés dans de nouveaux domaines du travail, dont le marketing, le commerce en ligne et les communications, indiquant que sept de ces projets sont gérés par de jeunes femmes réussies.

La femme égyptienne a pu se lancer dans de nouveaux domaines du travail, a-t-elle signalé, ajoutant que la détermination, l'enseignement et l'équilibre entre le travail et la maison sont les facteurs les plus importants qui aident les femmes à réussir.