Maroc: DW - Le pillage des ressources halieutiques sahraouies par le Maroc évoqué

Berlin — La chaîne allemande "Deutsche Welle" (DW) a évoqué vendredi le pillage systématique et illégal des ressources halieutique sahraouies par l'occupation marocaine à travers le port de la ville occupée de Dakhla, à l'extrême sud du Sahara occidental.

"Le Maroc produit 65% de sa richesse halieutique dans le port animé de Dakhla, qui est l'un des ports de pêche au poulpe les plus célèbres d'Afrique et du monde", a révélé la chaîne allemande Deutsche Welle (DW).

La chaîne européenne a fait savoir que durant le seul été 2020, plus de 4 000 tonnes de poulpe et 1 500 tonnes de poisson Lasarka ont été capturées dans la ville occupée de Dakhla.

Elle a, en outre évoqué dans son rapport, la bataille judiciaire menée par le Front Polisario contre le pillage illégal des ressources naturelles du Sahara occidental.

Le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'UE, Oubi Bouchraya Bachir avait indiqué début février que la Cour de justice de l'UE (CJUE) pourrait se prononcer, vers fin juin ou début juillet prochains, sur les recours introduits par le Front Polisario contre l'accord Maroc UE portant extension des Accords d'association et de libéralisation au territoire du Sahara occidental.

Le diplomate sahraoui a rappelé que le Front Polisario avait introduit des recours contre notamment l'accord de libre échange et l'accord de pêche "après que l'UE et le Maroc aient ignoré les décisions de la CJUE, notamment de 2016 et 2018", en violation même du droit international.

D'autre part, les participants au forum social de la solidarité sahraoui, organisé du 9 au 11 février dernier, avaient appelé à une intervention de la communauté internationale pour stopper le pillage des ressources naturelles sahraouies.

Au terme des travaux du forum organisé par l'Union de la jeunesse sahraouie (UJSARIO), les participants ont également dénoncé la situation du Sahara occidental occupé, sur fond de saignée de ses richesses naturelles par des sociétés européennes, en violation des chartes et lois humanitaires et internationales, qui accentue et fait perdurer les souffrances du peuple sahraoui.