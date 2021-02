Angola: Le Président angolais reçoit un message de son homologue de la RDC

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a reçu samedi, à Luanda, un message de son homologue de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, dont la teneur n'a pas été révélée à la presse.

La ministre des Affaires étrangères de la RDC, Marie Tumba Nzeza, porteuse de cette missive, a été reçue en audience par le Président angolais.

Au sortir de la rencontre, la cheffe de la diplomatie congolaise a déclaré à la presse que l'occasion avait permis d'aborder la candidature de son pays au poste de secrétaire exécutif de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Evoquant la situation politique actuelle en RDC, Mme Marie Tumba Nzeza, l'a qualifiée de "très calme", soulignant que le Gouvernement de son pays, dirigé par Félix Tshisekedi, consolidait la démocratie et renforçait les institutions.

L'Angola et la RDC, tous deux membres de la SADC et de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL), maintiennent des contacts de haut niveau sur les questions liées à la paix, à la stabilité et à la sécurité dans la région.

Les deux pays partagent une longue frontière terrestre et fluviale.

Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, assume actuellement la présidence tournante de la CIRGL, une organisation créée dans le but de résoudre les problèmes de paix et de sécurité dans la région.

La ministre des Affaires étrangères de la RDC, Marie Tumba Nzeza, porteuse de cette missive, a été reçue en audience par le Président angolais.

Au sortir de la rencontre, la cheffe de la diplomatie congolaise a déclaré à la presse que l'occasion avait permis d'aborder la candidature de son pays au poste de secrétaire exécutif de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Evoquant la situation politique actuelle en RDC, Mme Marie Tumba Nzeza, l'a qualifiée de "très calme", soulignant que le Gouvernement de son pays, dirigé par Félix Tshisekedi, consolidait la démocratie et renforçait les institutions.

L'Angola et la RDC, tous deux membres de la SADC et de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL), maintiennent des contacts de haut niveau sur les questions liées à la paix, à la stabilité et à la sécurité dans la région.

Les deux pays partagent une longue frontière terrestre et fluviale.

Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, assume actuellement la présidence tournante de la CIRGL, une organisation créée dans le but de résoudre les problèmes de paix et de sécurité dans la région.