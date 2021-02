Congo-Kinshasa: Transco - 330 nouveaux bus dejà mis en service

Il a été procédé ce samedi 13 février 2021, sur le boulevard Triomphal à Kinshasa, à la cérémonie de remise officielle de trois-cent trente bus de marque Volvo lesquels ont été réceptionnés par la société Transco.

Sur les 440 attendus, ceci constitue un premier lot, les 110 autres bus devant arriver d'ici la fin du mois de février en cours. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis à titre symbolique une clé de contact au directeur général a.i de Transco, donnant ainsi le go pour la mise en service de ce nouveau charroi à Kinshasa. Devant un parterre d'officiels et d'une grande foule venue assister à l'évènement, le chef de l'Etat a été prié, à la fin de la cérémonie, de monter à bord d'un de ces nouveaux bus étalés le long de l'esplanade du Palais du peuple, afin d'effectuer une tour d'honneur, question de rassurer les nombreux kinois présents sur le site et communier avec eux.

La cérémonie en elle-même fut marquée par quelques interventions dont celle du directeur général a.i de Transco qui a estimé que cette dotation significative allait améliorer tant soit peu les conditions de mobilité de la population kinoise. Il a ajouté que cette initiative s'intègre dans un vaste Plan de développement de cet établissement public avec, à la clé, le déploiement de ses bus jusque dans le Congo profond avec l'ambition de relier les différentes provinces.

Il a, par ailleurs, rassuré quant au respect des exigences techniques formulées par Transco dans la fabrication desdits bus. Tropicalisés, répondant aux exigences de terrain, avec un châssis solide, un moteur puissant de 260 chevaux, un panneau d'affichage digital etc, tout concourt à dire que les nouveaux bus Transco recèlent une touche de modernité qui garantit le confort des passagers.

Ce nouveau charroi, a-t-il ajouté, permettra non seulement de sauver les 3000 emplois en phase d'extinction suite à la mauvaise passe que traversait cette société, mais aussi et surtout d'en créer d'autres, directs ou indirects. Abondant dans le même sens, le mandataire de la SCMT, partenaire de Transco dans cette transaction, a remercié le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui s'attèle depuis son investiture à la réalisation de nombreux chantiers à travers la République. Il s'est félicité du lancement officiel de ce nouveau charroi assorti d'une garantie de deux ans pour 200.000 Km.

Quant au ministre des Transports et voies de communication, il s'est réjoui de cette nouvelle acquisition venue rebooster Transco, une entreprise publique quasi moribonde qui, plus de sept ans après sa création, a vu l'essentiel de son charroi déclassé. Il a, dans la foulée, annoncé l'arrivée imminente de 230 bus de marque Mercedes à la suite du contrat conclu avec la firme Serve Air dont l'une des clauses prévoit l'ouverture d'une usine de montage de bus à Kinshasa. *

Intervenant en liminaire, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa avait, pour sa part, exhorté ses administrés à faire bon usage de ces engins acquis sur fonds propres du gouvernement et destinés à améliorer la mobilité de plus de quinze millions des Kinois. Il a appelé à une utilisation responsable de cette acquisition et au respect du code de la route.