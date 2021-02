Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Les habitants de Kibangou édifiés sur la culture de paix et le droit de vote

Des séminaires sur l'écotourisme, la culture de paix puis le droit et devoir de vote ont été animés du 9 au 11 février dans le district de Kibangou, dans le département du Niari par une délégation de la présidence de la République conduite par Lydie Pongault, conseillère du chef de l'Etat, cheffe du département de la culture, des arts et du tourisme.

A quelques semaines de l'élection présidentielle, les habitants de certaines localités du district de Kibangou ont échangé avec leur hôte sur la nécessité de préserver la paix.

Ces moments d'échanges ont, en effet, commencé le 9 février à Kibangou centre pour se terminer le 11 février au pont du Niari, en passant par Ngokango Matombé, Leboulou, Porro et camps Sfib. Partout, la ferveur et l'engouement de la population étaient effectifs. « Nous sommes très content de recevoir une proche collaboratrice du chef de l'Etat dans notre" camps car nous sommes très loin dans la forêt. Le message qui a été delivré est indispensable», a indiqué un autochtone, habitant le camp Sfib.

Le sous- préfet de Kibangou, Serge Benjamin Mackoundy, qui a accompagné la délégation dans son périple de conscientisation, a rassuré une fois de plus l'engagement de la population, particulièrement des jeunes à sauvegarder la paix et de participer au développement de leurs localités respectives.

Devant une foule composée de toutes les couches sociales, les questions portant sur le droit et devoir de vote ainsi que la culture de paix et la promotion du tourisme ont constitué l'ossature de ces rencontres. Lydie Pongault estime que Kibangou constitue certes le lieu destiné à accueillir ce séminaire mais le message s'adresse à toute la population congolaise.

« Nous sommes venus échanger sur les sujets concernant la bonne marche de notre pays. Les échéances électorales arrivent, chacun est libre de choisir son candidat mais il est nécessaire de sauvegarder la paix avant, pendant et après les votes. Partout, nous avons reçu l'engagement de la population de continuer à promouvoir la paix. Dans certains pays, après les élections, il y a souvent la pagaille et nous ne voulons plus du désordre chez nous », a-t-elle indiqué.

En présence d'Ange Henri Bounda, propriétaire terrien et notable du district de Kibangou qui pour sa part pense que les citoyens de cette partie du pays sont à l'honneur depuis l'inauguration du pont sur le Niari, Lydie Pongault a rappelé que l'apport de tous les habitants dans le processus de construction du pays est impératif. « Là nous sommes sur le pont du Niari. Cette œuvre du président de la République est terminée et vous pouvez constater la joie sur les visages de la population environnante. Le département du Niari est non seulement très riche mais aussi magnifique pour le tourisme. Nous avons demandé à nos compatriotes de développer le tourisme dans cette partie du Congo tout en protégeant l'environnement puisque les conditions sont en train d'être réunies », a ajouté Lydie Pongault.

Outre la conseillère du chef de l'Etat, deux autres intervenants, à savoir Lis Pacal Moussodji et Emeraude Kouka, tous deux attachés à la présidence de la République, ont développé de façon pédagogique les questions liées à la vie sociale, particulièrement la culture de paix, le développement de l'écotourisme puis le droit et devoir de vote.