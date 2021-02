Congo-Brazzaville: Lutte contre la Covid-19 - L'apport des femmes de sciences salutaire

Les femmes scientifiques ont joué les rôles clés dans la gestion de la crise sanitaire due à la Covid-19, a indiqué le 11 février le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, à l'ouverture d'un séminaire en visioconférence, ayant réuni les représentants des pays d'Afrique centrale dans le cadre de la journée internationale des filles et femmes de sciences.

Organisé par l'Unesco sur le thème : « Contribution des femmes scientifiques d'Afrique centrale dans la lutte contre la Covid-19 », le séminaire a porté sur plusieurs problématiques notamment, le diagnostic de la Covid-19, la recherche sur la pandémie en Afrique centrale, les vaccins, la place de la jeune fille et de la femme dans la riposte à la pandémie.

Le Pr Francine Ntoumi, biologiste moléculaire et associée à l'Institut de médecine tropicale de l'Université de Tübingen en Allemagne, le Dr Laure Stella Ghoma Linguissi, biologiste, Line Lobaloba, doctorante à la faculté des sciences et techniques de l'Université Marien-Ngouabi sont les femmes qui ont représenté le Congo à ce rendez-vous scientifique. « Dans le cadre de la riposte à cette pandémie, le génie des filles et femmes de sciences notamment de celles de la sous-région d'Afrique centrale, dans divers domaines : les sciences, la technologie, l'invention, la valorisation des savoirs endogènes est fortement sollicité », a souligné le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique.

Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a par ailleurs promis aux femmes et filles de sciences l'accompagnement et l'impulsion des pouvoirs publics tout comme du système des Nations unies. Les dispositifs opérationnels susceptibles de valoriser de façon synergique les compétences africaines, sous régionales et de mutualiser les acquis à la riposte aux épidémies ou pandémies seront mis en place.

« Dans ce cadre, des accords de partenariat dans les domaines de la recherche en sciences de la santé entre vos structures de recherche d'origine sont indispensables », a fait savoir le ministre de la Recherche scientifique ajoutant que les efforts seront conjugués avec ceux des autres départements ministériels pour impliquer davantage les femmes congolaises dans les sciences notamment à la recherche sur la pandémie du coronavirus.

Concernant l'appui aux femmes de sciences, il a rappelé que la présidente de la Fondation Congo Assistance, Antoinette Sassou-Nguesso, avait pris l'engagement de soutenir les filles et femmes face à la science avec le Pr Francine Ntoumi lors de la dernière visite de travail de la directrice générale de l'Unesco à Brazzaville il y a quelques mois.