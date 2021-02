Cote d'Ivoire: Cybercriminalité/Protection des enfants en ligne - Des élèves du collège moderne du Plateau sensibilisés

Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, Mtn-Ci a organisé, en collaboration avec la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (Plcc) et l'Unicef, une campagne de sensibilisation à l'intention des élèves du collège moderne du Plateau. C'était le 9 février 2021, dans ledit établissement.

Notons que cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale sur la « Protection des enfants en ligne » lancée par cette compagnie de téléphonie en collaboration avec ses partenaires, à savoir l'Autorité de régulation des télécommunications/Tic en Côte d'Ivoire (Artci), Internet Watch Foundation (Iwf) et Unicef, le 3 décembre 2020.

Ce sont au total une centaine d'élèves du collège moderne du Plateau qui ont bénéficié de cette session de formation sur le bon usage d'internet.

« A travers cette campagne, Mtn-Ci s'engage à faire d'internet, un endroit plus sûr pour les enfants. L'internet est de plus en plus utilisé par nos enfants. C'est un outil qui participe à la formation et à l'éveil de conscience de ces derniers, mais son utilisation comporte des risques. Le collège moderne du Plateau est la première étape de cette campagne de sensibilisation qui se veut nationale », a indiqué Naténin Coulibaly, secrétaire générale de cette entreprise.

Selon elle, son groupe est signataire de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ainsi que de la Gsma Alliance Mobile contre les abus sexuels sur les enfants et entend promouvoir une approche tolérance zéro contre toutes les formes d'abus et d'exploitation, y compris celles des enfants. « La sécurité en ligne est donc une préoccupation clé pour notre entreprise », a-t-elle ajouté.

Dans sa communication, la Plcc a encouragé les élèves à signaler en toute sécurité et de manière anonyme, tout contenu ou matériel en ligne à caractère sexuel ou abusif pour les enfants.

A l'ère du numérique et face au nombre de plus en plus croissant de cas d'abus sur les enfants en ligne, cette initiative de la société de téléphonie mobile et de ses partenaires est une réponse concrète, appropriée et directe pour contribuer à faire d'internet un espace plus sûr et bénéfique pour les enfants, en particulier pour un nombre de plus en plus élevé d'élèves, utilisateurs d'internet.