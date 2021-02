Sénégal: Démarrage de la vaccination anti Covi-19 - Une ONG salue l'engagement du gouvernement sénégalais

L'Ong Action humaine pour le développement intégré (Ahdis) a salué, samedi, l'engagement du gouvernement à démarrer les opérations de vaccination contre la covid-19 d'ici à la fin du mois. « Nous marquons notre engagement à l'accompagner dans ce sens et l'invitons d'ores et déjà à lancer une campagne de communication pour faire comprendre et accepter ces opérations vaccinales », a déclaré son président de Conseil d'administration, Amacodou Diouf, à travers un communiqué de presse.

Il a également lancé un appel à l'endroit des scientifiques pour « davantage aller au-delà du disponible, en s'engageant sans complaisance dans une recherche approfondie, en vue de trouver une réponse adéquate à cette pandémie, au-delà des lauriers tissés ».

« Paradoxalement, les populations affichent généralement peur et inquiétude à l'énonciation des bilans quotidiens fournis par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale, et ne semblent pas prêtes à changer de comportement face à la force destructrice de la deuxième vague de Covid-19 », a regretté l'Ong, pour qui, « comme si cela ne suffisait pas, l'actualité de la Covid-19 est en passe d'être ensevelie sous une sordide histoire de mœurs mettant aux prises deux compatriotes, au point de diviser le pays en deux camps ».

Face à cette situation, l'Ahdis appelle à l'éveil des citoyens sur le drame qui se dessine. « La pandémie avance dangereusement, et décime les populations sans distinction de rang ou de classe sociale, sans distinction d'âge, encore moins de couleur politique. C'est la raison pour laquelle, sans parti pris, Ahdis salue la récente déclaration de l'Alliance pour la République (APR) « pour un front uni contre la Covid-19 ». Tout autre appel de quelque bord qu'il soit et allant dans ce sens emporterait notre adhésion car l'heure est plus que grave », dit-elle.