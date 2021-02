Mali: Riposte contre la Covid-19 au Mali - L'information comme aide humanitaire.

communiqué de presse

Les premiers cas positifs à la Covid19 sont apparus au Mali à la fin du mois de mars 2020. Avec la pandémie du coronavirus, les personnes victimes du conflit armé et d'autres situations de violence sont devenues encore plus vulnérables. La bonne information était la clé de la campagne de sensibilisation menée à travers les radios de proximité.

Fausses informations

« La chaleur tue le virus du Corona », « les infusions de feuilles peuvent guérir le coronavirus » ou encore « seuls les Blancs peuvent attraper cette maladie ». Encore peu connue en ce début d'année 2020, le Coronavirus faisait l'objet de nombreuses fausses informations. À travers la sensibilisation, la distribution de kits de lavage de mains et de masques, le CICR a fourni de gros efforts pour limiter la propagation du coronavirus. La bonne information était la clé de la campagne de sensibilisation menée à travers les radios de proximité.

« Au début, nous ne prenions pas au sérieux cette maladie. Mais quand elle a touché le Mali et l'Algérie voisine, la peur nous a envahis », raconte Mohamed Ag M'bakia, habitant de Tessalit. Dans ces zones où le système sanitaire est fragile, où le respect de la distance physique est quasiment impossible, où l'accès à l'eau potable est parfois difficile et où le savon peut être un luxe, le coronavirus avait un énorme potentiel destructeur. C'est pourquoi le meilleur moyen pour protéger les personnes vulnérables demeurait la prévention.

De l'info comme aide humanitaire

Face à ces rumeurs, il fallait communiquer les mesures de protection contre la Covid-19 à un large public surtout dans les zones de conflit. Mais comment atteindre les communautés jusque dans les zones reculées au Mali ? Par la radio ! Ce média est considéré comme une source d'information fiable et crédible.

En partenariat avec plus d'une trentaine de radios, le CICR a produit et diffusé des spots et des sketches radiophoniques de sensibilisation dans plusieurs langues parlées par les communautés. Des médecins du CICR ont aussi participé à des émissions radiophoniques interactives pour répondre aux préoccupations de la population et mettre à leur disposition les bonnes informations.

Au bout de quatre mois, ce sont plus de trois millions de personnes sensibilisées sur le coronavirus et ses conséquences psychologiques dans les régions de Kidal, Tombouctou, Gao, Ménaka, Mopti, Ségou et dans le District de Bamako.

« Nous entendions et lisions beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux. À un moment, nous ne savions plus quelle information croire. Mais grâce aux messages de la Croix-Rouge, nous savons comment se protéger et à quelle structure s'adresser pour s'informer de la maladie », confie Ziniba Walet Idwal, habitante et auditrice de la radio Tarawante à Tessalit.

Une quarantaine de kits de lavage des mains ont été remises à plusieurs radios pour les aider à se protéger contre la maladie et continuer à jouer leur partition dans la sensibilisation et la prévention. Au total, ce sont 36 radios des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal qui ont reçu des kits de lavage des mains et du savon.

"Depuis le début de la #COVID-19 aucune organisation n'avait pensé à nous doter de kits sanitaires", témoigne Mamoudou Bocoum, coordinateur des radios libres à Mopti.

Depuis le mois de mars 2020, le CICR a adapté ses activités à la réalité de la pandémie COVID-19 au Mali. En plus des actions de sensibilisation, un support est apporté aux structures de santé, aux maisons d'arrêt et aux personnes déplacées. Grâce au respect des mesures d'hygiène, nos équipes continuent d'apporter l'aide humanitaire aux personnes victimes du conflit armé et d'autres situations de violence, tout en les protégeant.