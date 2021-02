Afrique: Uefa Champions league - Les 21 Africains qui rêvent du trophée

Après la phase de poule qui s'est achevée le 8 décembre 2020, l'Uefa champions league reprend ses droits à partir du mardi 16 février avec les rencontres des huitièmes de finale. Une phase à élimination directe à laquelle prendront part plusieurs professionnels africains. Ils seront 21 à prendre la ligne de départ. Habitués ou novices, tous rêvent d'aller le plus loin possible et pourquoi pas, monter sur la plus haute marche du podium.

Des joueurs africains qui évolueront avec 11 clubs sur les 16 qui se sont qualifiés pour cette phase de la compétition. Cinq clubs seulement (Atalanta, Barcelone, Dortmund, Juventus et Real Madrid), n'aligneront pas de joueurs africains au cours ces 8e de finale.

Le Fc Porto (5) et Liverpool (3) sont les deux clubs qui comptent en leur sein le plus grand nombre de joueurs africains.

Au niveau de la représentativité des nationalités, le Sénégal présente le plus fort contingent avec 5 joueurs. Le Maroc et l'Algérie suivent avec chacun trois joueurs. Le Mali et la Guinée comptent deux joueurs. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Égypte, la Rd Congo, le Nigeria et la République centrafricaine auront chacun un seul représentant en 1/8 de finale de Ligue des champions.

Parmi tous ces joueurs africains engagés, seulement trois ont déjà remporté le trophée. Le Sénégalais Sadio Mané, l'Égyptien Mohamed Salah et le Guinéen Naby Kéita étaient tous de la campagne victorieuse avec Liverpool en 2019.

Les 21 Africains

Edouard Mendy (Sénégal, Chelsea), Sadio Mané (Sénégal, Liverpool), Idrissa Guèye (Sénégal, Psg), Mohamed MBaye (Sénégal, Fc porto), Mamadou Loum (Sénégal, Fc Porto), Hakim Ziyech (Maroc, Chelsea), Yassine Bounou (Maroc, Séville), Youssef En-Nesyri (Maroc, Séville), Mohamed Farès (Algérie, Lazio), Ramy Bensebaini (Algérie, Mönchengladbach), Riyad Marhez (Algérie, Manchester City), Amadou Haïdara (Mali, Leipzig), Moussa Marega (Mali, FC Porto), Naby Kéita (Guinée, Liverpool), Ibrahima Traoré (Guinée, Mönchengladbach), Geoffroy Kondogbia (Rca, Atletico), Choupo-Moting (Cameroun, Bayern), Akpa Akpro (Côte d'Ivoire), Zaidu Sanusi (Nigeria, Fc Porto), Mohamed Salah (Égypte, Liverpool), Chancel MBemba (Rd Congo, Fc Porto).