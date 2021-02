Cote d'Ivoire: Elections législatives du 6 mars - Des observateurs internationaux déjà déployés sur le terrain

Une mission internationale d'observation conjointe électorale, de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA) et du Centre Carter, est déjà en Côte d'Ivoire pour les élections législatives du 6 mars prochain.

Composée de 16 observateurs internationaux « de long terme », cette mission a été déployée dans diverses localités du pays, depuis ce samedi 13 février 2021, pour observer les préparatifs de cette importante et déterminante élection.

Lors d'un point-presse tenu ce samedi 13 Février, à l'hôtel Pullman d'Abidjan, au Plateau, Valdiodio N'diaye, le chef de projet, a annoncé que cette première vague sera rejointe au mois de mars, par une seconde, composée de vingt (20) observateurs « de court terme », pour observer le jour du scrutin.

« Ce jour est très important pour la mission conjointe de l'EISA et du Centre Carter. Les observateurs sont prêts à reprendre leurs activités et à observer le processus électoral à travers les régions du pays et les 205 circonscriptions électorales établies pour ce scrutin législatif. Nous sommes désireux de renforcer notre contribution et notre accompagnement au processus démocratique ivoirien », a déclaré M. Valdiodio N'diaye, chef de projet.

Il a également souligné que les équipes d'observateurs de « long terme » sont essentiellement composées de membres de commissions électorales, d'organisations de la Société civile et d'Universitaires, provenant de divers pays africains et européens.

A l'en croire, cette mission a été déployée d'août à décembre 2020, en Côte d'Ivoire, pour observer l'élection présidentielle du 31 Octobre 2020. Selon lui, les observateurs viennent de terminer une formation de deux jours sur le processus électoral ivoirien avant d'être déployés en binôme, à travers le pays. A l'issue du scrutin, la mission présentera une déclaration préliminaire exposant ses conclusions préliminaires sur le processus électoral.

« Le rapport final de la mission, qui comprendra une évaluation détaillée du processus électoral ainsi que des recommandations destinées à proposer des améliorations pour les processus électoraux à venir, sera ensuite présenté aux autorités et autres parties prenantes nationales et internationales », a-t-il poursuivi.. Avant d'ajouter : « Cette mission a été accréditée le 8 Février 2021 par la Commission électorale indépendante (CEI). Son mandat est d'observer et d'analyser l'ensemble du processus électoral, afin de fournir une évaluation détaillée, impartiale et objective. La mission opère en toute indépendance et neutralité ».

Il a souligné que l'observation et l'analyse de la mission portent sur le respect de la législation nationale, ainsi que des normes et obligations sous régionales, régionales et internationales, en matière d'élections démocratiques, telles que définies, entre autres, dans la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le protocole de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), sur la démocratie et la bonne gouvernance, ainsi que les principes pour la gestion, la surveillance et l'observation des élections (PEMMO).