Cote d'Ivoire: Deuil - Attecoubé rend hommage à un digne fils de la commune

Les populations de la commune d'Attécoubé, avec à leur tête la maire Paulin Danho ont organisé une cérémonie d'hommage à l'honneur du regretté Abrogoua Gogoh Michel «digne fils » de la commune, rappelé à Dieu, le 27 janvier passé. La cérémonie s'est déroulée le 11 février, dans l'enceinte de la mairie.

Elle a été marquée notamment par un piquet d'honneur et des inclinaisons devant la dépouille de l'illustre disparu.

Après l'arrivée du corps sur l'esplanade de la mairie, la police municipale et les membres du conseil municipal ont rendu un premier hommage à ce fils d'Attécoubé qui a vu le jour en 1952, et rappelé à Dieu en début d'année.

Les autorités, à commencer par le maire Paulin Danho, les chefs de villages et de communautés de la commune d'Attécoubé, les directeurs et chefs de services de la mairie, ainsi que les amis et connaissances se sont succédé devant la dépouille.

Au chapitre des allocutions, le premier magistrat de la commune d'Attecoubé, au nom de tous les villages atchan et des membres de la famille du défunt a exprimé sa gratitude à ceux qui ont effectué le déplacement.

« Cette présence massive des chefs de villages et de communauté, des jeunes et des femmes.... un signe de réconfort incommensurable dans ces moments de grandes tristesse et de douleurs »., a-t-il déclaré.

Il a ajouté que si la disparition de ce fils d'Attécoubé est un signe de grande tristesse, mais aussi le signe de grande espérance. Car, a-t-il ajouté, «notre frère a tracé des sillons pour la Côte d'Ivoire et a levé très haut le flambeau de la commune, ainsi que du peuple atchan».

Abrogoua Gogoh Michel est titulaire d'un MBA finance et banque qu'il a obtenu en 1980 à Adelphi University (New York). Financier africain de notoriété internationale, il a travaillé, près de 30 ans, à de hauts postes à la Société financière internationale, Ibm, Eco Bank, Framlington Ltd, filiale de Hsbc