Afrique: Couverture électorale sensible au genre - ONU-femmes instruit des journalistes sur la promotion d'une image positive des femmes

Mme Alberta Piterbarg de Onu-femmes, dans le cadre du séminaire sur le contre-narratif et les attitudes sécuritaires d'un journaliste en période électorale, qui se tient à Yamoussoukro, du 11 au 14 février, a fait une communication par visioconférence ce samedi 13 février.

Son intervention a porté sur le rôle et les responsabilités des professionnels des médias et des réseaux sociaux dans la couverture électorale sensible au genre pour la promotion d'une image positive des femmes.

Une occasion pour elle de revenir sur une presse débarrassée des préjugés et respectueuse de la diversité au sein de la société et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Sur l'égalité entre les femmes et les hommes et les médias, la fonctionnaire des Nations Unies, a réaffirmé l'importance de la dimension du genre pour le pluralisme des médias et la diversité de leurs contenus, considérant que les médias ont un rôle central dans la formation des perceptions et des idées.

A l'en croire, cette recommandation comprend des lignes directrices pouvant aider les médias à fournir une couverture médiatique équitable, équilibrée et impartiale durant les périodes de campagne électorale.

Alberta Piterbarg a également appelé, entre autres, à l'élimination du sexisme dans le langage et la promotion d'un langage reflétant le principe d'égalité des genres.

Elle a surtout encouragé à veiller à ce que les femmes et les hommes soient représentés à part égale dans toutes les Assemblées élues.

L'atelier de formation rassemble des journalistes, directeurs de publication, des responsables de structures de médias, des responsables de ministères techniques et une bloggeuse. Il a pour objectif de former les acteurs de média sur la contre-narration et les attitudes sécuritaires d'un journaliste en période électorale.