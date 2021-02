Cote d'Ivoire: Musique - MPI dénonce les "amitiés bizarres"

Pour assouvir la passion artistique qui la brûlait depuis l'enfance, Soko Marie-Pierre s'oriente très tôt, à l'adolescence, vers la musique, en intégrant des studios d'enregistrements où elle débute comme choriste; avant de se bâtir une réputation comme chanteuse de cabaret et piano-bar.

Désormais baptisée MPI, le diminutif de son prénom, elle se donne les moyens de vivre pleinement de son art. En qualité de choriste d'orchestre, elle accompagne de grands artistes sur les scènes ivoiriennes et internationales. Puis, elle franchit le pas de l'interprétation dans l'antichambre, en participant au concours national "Star Karaoké" en 2014.

Auréolée de son rang de demi-finaliste à cette édition, MPI laisse découvrir son talent à l'international avec sa participation à "The Voice francophone" en 2017 et termine en quart de finale.

Depuis le 18 octobre 2020, après plus d'une décennie dans l'univers de la musique, MPI a décidé de se donner une identité propre avec la sortie de son premier single intitulé "Quittez dedans". Pour accompagner cette création, elle lance le concept "Amitiés bizarres" traduit dans un clip vidéo disponible sur les plateformes de téléchargement. Façonné à la sauce coupé-décalé et afro-beat, le titre "Quittez dedans" est tendance, dansant et passe un message commun à la société.

« "Quittez dedans" relate les mauvaises relations amicales. J'ai été inspirée par l'histoire d'une amie qui, à la suite d'une trahison, est décédée. C'est pourquoi j'exhorte dans cette chanson les uns et les autres à quitter dans les amitiés bizarres. Je dénonce la trahison, l'hypocrisie, la haine qui sont malheureusement les sentiments les plus partagés dans les amitiés de nos jours », a confié MPI, de passage le 9 février dans nos locaux pour présenter le premier single de sa carrière.

MPI se définit comme une artiste de variété, qui tire son inspiration musicale de la world music. Pur produit du live et de l'interprétation, elle a surfé sur plusieurs genres musicaux, notamment le gospel, le reggae, le zouk, la salsa, la RnB, l'afro-beat, la rumba, la musique mandingue et celle du terroir. « Ce sont toutes ces influences qui fondent ma conception musicale, avec à la clé une importance donnée aux messages, à la voix et au chant. Mon style musical est le "BBE", un assemblage du Bon, du Beau et de l'Essentiel (BBE). Ce single annonce en réalité mon premier album qui marquera véritablement le début de ma carrière et donnera l'occasion aux mélomanes de me découvrir dans ma diversité artistique », a soutenu l'artiste.

Qui, partant, a invité les acteurs de la culture et du show-biz à encourager l'excellence. « A côté des buzz quotidiens qui font l'actualité, il y a des artistes qui travaillent, qui ont du talent et qui ont le besoin d'être promus afin de faire découvrir au grand public leur talent. Moi, je suis dans cette catégorie d'artistes et j'attends le soutien de tous », a lancé MPI.