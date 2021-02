Cote d'Ivoire: Obsèques - Jean-Baptiste Zibodi sera inhumé le 27 février, à Daloa

Décédé le 12 décembre 2020 à Abidjan, l'artiste ivoirien, auteur de la chanson à succès « Marie-Josée », sera inhumé le samedi 27 février à Bla, sous-préfecture de Daloa.

Avant cela, la présentation des condoléances qui se fera au domicile du défunt, sis à Angré 8e tranche Star 14, non loin de la Cnps tiendra dans un programme bien défini. A savoir, les lundis 15 et 22 février 2021 ; les mardi 16 et 23 février ; les mercredis 17 et 24 février, de 18h à 20h. La veillée religieuse aura lieu le samedi 20 février, de 20h à 22h. Elle sera suivie de la veillée artistique, de 22h à l'aube, toujours au domicile du défunt.

La levée du corps réunira les nombreux parents et amis du défunt, ainsi que les artistes, le vendredi 26 février, de 8h à 9h, à Ivosep Treichville, précisément à la salle Félix Houphouët-Boigny, suivie du transfert à Bla S/p de Daloa. Là-bas, une veillée religieuse se tiendra de 20h à 22h et sera suivie de 22h à l'aube, de la veillée artistique traditionnelle. Et le lendemain 27 février, aura lieu l'enterrement au cimetière de Bla.

Rappelons que Jean-Baptiste Zibodi avait fait une chute dans sa douche des suites d'un accident vasculaire cérébral (Avc) ; puis interné au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Cocody-Angré. JBZ, tel qu'on l'appelait affectueusement ne s'était pas remis de son mal et a tiré sa révérence le samedi 12 décembre 2020.

Avec son décès, la Côte d'Ivoire perdait ainsi une autre voix sûre de sa musique des années 1980. L'artiste était conseiller spécial au sein de l'Union nationale des artistes pionniers de Côte d'Ivoire, association que dirige Diabo Steck qui a été élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite national.

JBZ est l'auteur de plusieurs titres connus tels que « Zogopé », « Tchétché », « Côte d'Ivoire ma belle », « Yop City la belle ». Des titres qui ont été tous tirés de ses cinq albums. Jean-Baptiste Zibodi était âgé de 68 ans.