Congo-Kinshasa: Mobilisation contre un foyer d'Ebola au Nord-Kivu

En RDC, un troisième cas de maladie à virus Ebola a été confirmé ce vendredi dans la zone de santé de Biena, dans la province du Nord-Kivu. Il s'agit d'une femme qui était en contact avec le premier cas. Pour les autorités, le défi est de circonscrire et de maîtriser l'épidémie le plus rapidement possible. Pour atteindre cet objectif, le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se mobilisent.

Les autorités sanitaires veulent mettre à profit les leçons apprises lors des précédentes épidémies d'Ebola. « Nous allons faire en sorte que cette épidémie ne soit pas aussi longue que la précédente », a déclaré, plutôt optimiste, le docteur Eteni Longondo, ministre de la Santé.

En attendant un plan d'action budgétisé qui est en cours d'élaboration, on sait déjà que tout le protocole de riposte est mobilisé : traitement, vaccination et sensibilisation.

Campagnes annuelles de vaccination

Le traitement curatif utilisé lors de la précédente épidémie fait partie de ce protocole. Ce médicament neutralise l'impact du virus sur les cellules humaines et permet de sauver des vies s'il est administré le plus tôt possible aux patients.

Les autorités comptent également sur la vaccination pour stopper rapidement l'épidémie. Environ 1500 doses ont été envoyées dans la région. Elles seront d'abord administrées aux 300 personnes qui étaient en contact direct ou indirect avec le premier cas, mais aussi au personnel médical.

De plus, les autorités congolaises envisagent d'organiser des campagnes annuelles de vaccination dans des zones à risque, étant donné que l'intervalle entre les épisodes épidémiques s'est réduit ces dernières années.

Le budget 2021 prévoit d'ailleurs l'achat des doses de vaccin contre Ebola, a confirmé le ministre de la Santé.