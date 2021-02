Sénégal: Festival international (23-28 novembre) - À Dakar, des textiles pour tisser des humanités

Le Musée des civilisations noires de Dakar (Mcn) accueille la 7ème édition du Festival international des textiles extra ordinaires (Fite). Ce sera du 23 au 28 novembre 2021 sur le thème «Love etc.».

Co-construction, coréalisation. C'est autour de la thématique «Love etc.» que la capitale sénégalaise accueillera la 7ème édition du Festival international des textiles extra ordinaires (Fite). Ce sera du 23 au 28 novembre 2021 au Musée des civilisations noires de Dakar (Mcn) et au Musée Théodore Monod d'art africain. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre le Mcn, le Musée Théodore Monod d'art africain et le Musée Bargoin de la ville de Clermont-Ferrand (France).

Dans son esprit, le Fite a constaté qu'à toutes les époques, la fraternité était l'élément clé pour sortir l'humanité de son inertie. Au début d'une nouvelle décennie, le festival, tout en gardant sa vigilance et son esprit rebelle, se tourne vers le présent et l'avenir en décidant d'explorer les expressions, les définitions et les champs des possibles, positif et innovant, qui accompagnent l'amour. Tant au travers de la production de nouveaux projets, que dans la mise en relation de pièces patrimoniales et de créations contemporaines, cette nouvelle édition explore les multiples facettes de ce sentiment universel qu'est l'amour.

Dans la perspective de l'organisation du 7ème Fite à Dakar, le Mcn a accueilli une conférence de presse de présentation de l'événement. Son Directeur général, Hamady Bocoum, s'est réjoui de la convergence de plusieurs volontés, notamment les Musées Bargoin, Théodore Monod, la Galerie Le Manège et des artistes sénégalais.

En séjour à Dakar, Christine Athenor, co-commissaire du Fite, a souligné la caractéristique de ce festival qui met en évidence les textiles du point de vue identitaire, historique, patrimonial, mais aussi des textiles qui racontent nos humanités communes, nos diversités. Mme Athenor a rappelé que des œuvres de l'artiste plasticien sénégalais, Kalidou Kassé, sont exposées depuis le mois de septembre au Musée Bargoin et que ces créations seront présentées à Dakar en novembre prochain. C'est le cas également des créateurs de Johanna Bramble et de Alioune Badiane. «Nous avons envie de poursuivre la collaboration, la co-construction, le co-commissariat», a assuré Christine Athenor.

Prenant la parole, Dr El Hadji Malick Ndiaye, conservateur du Musée Théodore Monod d'art africain, a magnifié ce partenariat naturel. L'historien de l'art est revenu sur la mission du Musée Théodore Monod qui est semblable plus ou moins à celle du Musée des civilisations noires dans la préservation, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel africain. Pour Dr Ndiaye, ces deux institutions militent pour le dialogue, les échanges entre les peuples. «Elles ont à cœur de dynamiser la diversité culturelle symbolisée par le festival des textiles», a soutenu le conservateur du Musée Théodore Monod, soulignant le caractère universitaire de son institution avec comme matrice la recherche. Dr E. Malick Ndiaye considère le textile comme un livre ouvert avec ses motifs, ses couleurs. Selon lui, cette étoffe, représentant également une pluralité d'émotions, des manières d'être, nous accompagne de la naissance à la mort.

Dans son propos, le conservateur a rappelé que le Musée Théodore Monod a, dans sa collection Textiles, plus d'une centaine de pièces qui magnifient la diversité créatrice des sociétés africaines. Dr Ndiaye a annoncé pour le Fite un dialogue entre le patrimoine et la création contemporaine. «Nous aurons un festival qui concorde avec notre mission, notre vision et notre culture», a promis l'historien de l'art, ajoutant que ce festival sera une fenêtre ouverte sur le monde.

SYNERGIE

Prenant la parole au nom du Directeur général du Mcn, le commissaire associé Ousseynou Wade a relevé que le Fite présente une synergie entre plusieurs institutions, notamment les musées Bargoin, Théodore Monod et celui des civilisations noires. «Le textile a fait l'objet d'investigations, de représentation, de promotion», a indiqué le commissaire d'exposition. M. Wade a salué la présence du Sénégal dans la précédente édition du festival. Le textile, selon Ousseynou Wade, a intéressé le Mcn depuis le début avec la présence de textiles variés de plusieurs pays d'Afrique au sein du Musée des civilisations noires. Il a évoqué des acteurs du textile très dynamiques au Sénégal. Ce sont, entre autres, Johanna Bramble, Aïssa Dione. Au regard de Ousseynou Wade, la présence du Mcn au Fite est naturelle et correspond à sa vocation de promotion de la diversité et de valorisation de la création africaine contemporaine.

Par visioconférence, la Directrice du Musée Bargoin a magnifié le Fite comme une opportunité de partage, de mise en relation avec d'autres musées. «Nous sommes dans une continuité. Nous allons nous re-questionner avec des échanges de nos collections», a estimé Christine Bouilloc. Elle considère les musées comme des îlots internationaux dans chaque pays où la co-production, la coordination sont mises en œuvres.