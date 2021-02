Ile Maurice: Rivière-du-Rempart - Un détenu s'évade pour fêter la Saint-Valentin

Il est accusé de plusieurs vols perpétrés dans la région de Rivière-du-Rempart, avec la complicité d'un autre jeune homme. Dylane Christome, âgé de 25 ans, s'est fait la malle alors qu'il devait comparaître en cour de Rivière-du-Rempart, jeudi 11 février dernier.

Il a ouvert la porte de la fourgonnette de police et s'est enfui en direction de Haute-Rive. Les limiers du Nord ont été alertés pour le retracer. Il a pu enlever ses menottes qu'il a abandonnées sur la route principale de Rivière-du-Rempart avant de se diriger vers la cité CHA. Dylane Christome, rattrapé après quelques minutes près de sa maison, devait lancer aux policiers. «Mo finn sové pou fer Saint-Valentin.» Il savait que la police allait objecter à sa remise en liberté et qu'il ne pourrait donc pas célébrer la fête de l'amour demain. Déçu, le jeune homme est retourné en détention.

Avec son acolyte, Darren Rayenne, âgé de 21 ans, ils ont avoué avoir commis plusieurs vols et dépensé l'argent pour acheter de la nourriture et des boissons alcoolisées. Dylane Christome, arrêté mardi alors qu'il faisait le plein à une station-service sur une moto volée, a tout avoué aux hommes du sergent Forod de la FIO du Nord. Une somme de Rs 27 600 a été retrouvée sur lui et la moto a été retournée à son propriétaire, un habitant de Rivière-du-Rempart âgé de 69 ans.

Dylane Christome devait balancer le nom de son complice lors de son interrogatoire et expliquer qu'ensemble ils ont volé des cannettes et des bonbonnes de bière dans un hypermarché ainsi que la somme de Rs 40 000 à une employée de la foire, où travaille aussi Darren Rayenne. Ce dernier a, quant à lui, avoué avoir volé la somme de Rs 1 500 d'un maraîcher et un téléphone portable.