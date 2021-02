Algérie: Inauguration de l'exposition collective "Bouffées de couleurs"

Alger — Une exposition collective d'arts plastiques regroupant les œuvres de plusieurs artistes peintres issus de différentes tendances artistiques s'est ouverte samedi au public à Alger.

Organisée à la galerie d'art Mohamed-Racim par l'établissement Arts et culture de la wilaya d'Alger, l'exposition intitulée "Bouffées de couleurs" réunit les toiles de cinq plasticiens qui ont alterné entre l'abstrait, le figuratif et l'abstrait lyrique, en mettant en valeur les couleurs et les formes.

Optant pour de petits formats, l'artiste utilise des couleurs ternes pour illustrer des éléments décoratifs naturels comme la végétation.

Pour sa part, Madjid Guemroud, connu pour son penchant pour la peinture abstraite, participe à cette exposition avec cinq toiles qui signent son retour vers le figuratif, un choix qui lui permet, dit-il, d'illustrer des pensées à travers un "éclatement" de couleurs maitrisé.

"Mes toiles sont un reflet de ce que vivent les habitants de la Méditerranée, particulièrement les Africains, symbolisé par des silhouettes anonymes en mouvement", explique l'artiste.

Alliant parfaitement le contraste clair-obscur, l'artiste fait jaillir à travers ses peintures différents sentiments de joie, de colère ou encore de résilience.

Dans la même approche artistique, Abderrahmane Bekhti fait la synthèse de l'abstrait et du figuratif, donnant à voir des toiles "savamment" harmonisées avec des couleurs et des traits "maitrisés". Il propose un portrait de femme, regard dirigé vers le bas avec un fond abstrait ou une oeuvre évoquant la pandémie de coronavirus à travers un portrait de femme, les yeux fermés, entourée d'illustration évoquant la vie, la mort et l'espoir.

