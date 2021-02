Niger: Pose de la première pierre du siège social de la Banque Agricole

Le ministre nigérien délégué au budget Ahmed Jidoud a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre du siège social de la Banque agricole du Niger (BAGRI), en présence du personnel de la banque et des partenaires au développement. Pour un coût d'investissement global de plus d'1 milliard 900 millions de FCFA. Retour sur cet important événement.

Sur un terrain d'une superficie de 1300m2 verra le jour d'ici 24 mois un bâtiment à 6étages avec sous-sol qui abritera le siège social de la BAGRI. Pour un coût global de plus d'1 milliard 900 millions de FCFA, la construction de cet édifice offrira au personnel de l'institution financière un cadre moderne et fonctionnel avec toutes les commodités requises. Il contribuera également à stimuler la productivité et la qualité du service offert.

Selon le directeur général de la BAGRI M. Laoulli Mossi : « ce jour, est un jour mémorable pour tous les agents, car, elle coïncide avec les 10ans de la création de la BAGRI. Les jeunes recrutés il y a dix ans, sont devenus maintenant des cadres aguerris et qui font l'objet de convoitises auprès de nos confrères, mais, également des organisations internationales. L'ensemble du personnel prend l'engagement pour redoubler d'avantage et d'ardeur pour mériter davantage la confiance qui a été placée en lui. Nous ferons le nécessaire pour continuer à faire le plaidoyer auprès des hautes autorités du Niger pour que la BAGRI prenne la place qui lui revienne au sein de l'initiative 3N, qui est très chère au Président Mahamadou Issoufou ».

Le Président du Conseil d'administration de la BAGRI a pour sa part tenu à féliciter et à encourager les partenaires au développement qui depuis une décennie accompagne le Niger à travers la banque pour relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Le ministre délégué du Budget qui a présidé la cérémonie a quant à lui accentué son discours sur les efforts de la BAGRI en faveur des producteurs nigériens. Selon lui, la banque agricole du Niger a toujours fait de la promotion et du rayonnement du secteur financier et bancaire sa priorité.

«La construction d'un immeuble moderne de la BAGRI participe à faire de Niamey une ville moderne en offrant à tous les habitants une autre tour de grand standing en plus des autres bâtiments fleurissant depuis le début du lancement du projet Niamey Nyalla (Niamey, la coquette). Sa création traduisait alors la volonté affirmée de l'État de se doter d'un instrument dédié au financement des activités agricoles de nos vaillants producteurs et productrices nigériens en particulier les producteurs locaux. La BAGRI s'est progressivement imposée comme le bras opérationnel du fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle ».

A noter que la banque agricole du Niger est présente dans toutes les 8 régions du Niger avec 24 agences.