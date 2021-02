Ile Maurice: Quelques événements de la semaine vus sous différents angles

Pendant longtemps, Anil Bachoo avait été affublé du titre du Roi de l'Est. Après deux défaites électorales successives, il a maintenant perdu le titre au profit d'un nommé... Reza Foolah.

En effet, le lundi 8 février, le constable Adarsh Nuckcheddy a été arrêté pour un délit hors du commun. Ce policier avait falsifié la signature d'un nommé Reza Foolah, homme d'affaires et partenaire en... affaires du ministre Sudhir Maudhoo, colistier du député Vikash Nuckcheddy qui est le cousin du constable Nuckcheddy.

Au fait, Reza Foolah devait se rendre au poste de police tous les jours pour apposer sa signature sur le Bail Call Register. Foolah était en liberté sous caution. En signant à la place de Reza Foolah, le constable Nuckcheddy lui évitait le déshonneur de se rendre au poste de police tous les jours. Ou autrement, le policier lui permettait d'utiliser le temps ainsi économisé pour faire fructifier davantage ses affaires commerciales où il a été le partenaire privilégié du ministre Maudhoo. D'ailleurs, Foolah et Maudhoo ont en décembre 2020 sorti un calendrier conjointement, avec un message destiné à leurs clients.

Pour que le constable Nuckcheddy ait pris la décision d'aider à sa façon Reza Foolah, il a sans doute pris la mesure des risques qu'il courait mais les facteurs "gouvernement dans nou la main", sa proximité avec des hommes politiques et surtout le poids en or du nouveau Roi de l'Est ont sans doute été déterminants dans sa démarche.

Mardi 9 février

Le leader tout puissant et généreux

Réunion des parlementaires du MSM et des "croupions" issus des rangs du MMM ce mardi 9 février. Comme toile de fond, la démission du ministre Nando Bodha et aussi secrétaire général du MSM.

Cette réunion devait mettre fin aux rumeurs qui avaient circulé dans le sillage de la démission de Bodha et qui annonçaient d'autres défections dans les rangs du gouvernement. Ainsi, d'après un raisonnement totalement farfelu, le père Jocelyn Grégoire, mécontent de la qualité de leadership du Premier ministre, s'apprêtait à demander à trois de ses mignons Gilbert Bablee, Sandra Mayotte et Marie Joanne Sabrina Tour de démissionner et d'aller grossir les rangs de l'Opposition.

Mais dans pareille situation, on a intérêt à courtiser le bon vouloir du leader tout puissant et aussi généreux car il y va d'une promotion ou même d'une nomination pour les suiveurs. Ainsi, Alan Ganoo a été récompensé en obtenant le portefeuille des Affaires étrangères de Bodha.

Recourir à des coups d'éclat ou manifester ses états d'âme dans pareille situation n'est jamais payant car tout le monde attend que la manne tombe du ciel. D'où l'attitude de totale loyauté manifestée envers le PM ce mardi 9 février.

Mercredi 10 février

Yogida enfin out!

Deux personnes savent pour quelle raison on a attendu le 10 février 2021 pour que Yogida Sawmynaden démissionne comme ministre alors qu'on s'attendait à une telle décision depuis plusieurs mois.

Ces deux personnes sont évidemment Sawmynaden lui-même et son colistier et patron Pravind Kumar Jugnauth. Pourquoi cet après-midi du mercredi 10 avril ? Que s'est-il passé dans le courant de la journée alors que dans la matinée, Sawmynaden semblait avoir réussi à mettre encore des bâtons dans les roues du judiciaire et du système par l'argument qu'il a présenté devant le Central CID? Aucune explication à la police car l'affaire est en cour, a argué son grand avocat. Et paralysie en cour car on attend l'enquête de la police. Une situation de Catch-22.

Pourtant, on avait cru jusqu'ici que Sawmynaden conserverait son portefeuille ministériel car il avait obtenu un certificat de moralité inattaquable émis par le Premier ministre lui-même. Ce dernier avait déclaré avoir fait sa propre enquête sur son ministre et il avait conclu que son colistier n'avait commis aucun mal.

Quel facteur a amené le ministre et son Premier ministre à actionner le plan démission ? Y avait-il à l'horizon, après le canon hôtesse de l'air, le danger d'un missile dévastateur lancé à partir d'un sous-marin? Ou avait-on reçu la menace d'aller se coucher à partir de ce soir-là dans 'lakaz lisien' ?

Jeudi 11 février

Superbe own-goal de Callichurn

La journée du 11 février prend fin avec un superbe own-goal du ministre Soodesh Callichurn. Ce dernier a affirmé que le Premier ministre lui a donné sa bénédiction pour qu'il "mette de l'ordre" à la State Trading Corporation qui tombe sous la tutelle du Commerce.

Le ministre a voulu sans doute s'afficher comme un grand "kasser-pake" mais il ne s'est pas rendu compte qu'en tenant de tels propos, il coule son gouvernement, son Premier ministre et son prédécesseur car tout ce beau monde a pendant longtemps aidé au pourrissement de la situation.

Attendons voir à quelle vitesse le nouveau ministre du Commerce Callichurn se débarrassera du chairman Ramachandra Bheenick et de tout le board sous la supervision de qui autant de contrats frauduleux ont été accordés sous le prétexte d'acquisitions d'urgence en raison du Covid-19.

Il faudrait voir comment Callichurn se débarrassera du directeur général de la STC, le fameux Jonathan Ramasamy, qui a épousé la sœur de Vinay Appanna qui a bénéficié d'autant de faveurs auprès de la corporation.

Il ne s'agit pas seulement de faire partir des éléments pourris. Il faudrait sur- tout veiller à ce qu'ils soient poursuivis pour avoir enfreint la loi sur la corruption. Délits qui sont sanctionnés par un terme d'emprisonnement dépendant de la gravité des circonstances.

Vendredi 12 février

L'immigrant chinois a 'façonné' le Mauricien

Les pays qui ont décrété le Nouvel an chinois congé public sont évidemment la Chine et aussi Singapour, la Malaisie, les deux Corées, l'Indonésie, le Brunei et le Vietnam. Et Maurice. Une anomalie ? Certainement pas. C'est tout à fait à l'honneur de Maurice que sir Seewoosagur Ramgoolam avait pris une telle décision. Il voulait rendre hommage à la contribution des Mauriciens d'origine chinoise à l'édification de la nation mauricienne. D'avoir appris à apprécier un bon "mine bouilli" aux pétarades pour accueillir le Nouvel an, le Mauricien moyen a bien intériorisé des coutumes chinoises. Les boutiquiers "chinois" ont rendu un immense service aux Mauriciens nécessiteux. Par exemple, en accordant à crédit une "balle" de farine et de riz et un "fer-blanc" d'huile au laboureur qui marie son enfant, ou en assurant la "ration" du pêcheur en attendant qu'il soit soulagé par le banian.