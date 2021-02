Rwanda: CAF - SEIZIEMES BIS - CSS-AS KIGALI (4-1): Quand le CSS passe la vitesse supérieure

Le onze à Anis Boujelben a construit sa victoire.

Coupe de la Confédération. Seizièmes de finale bis. Stade Taieb-Mhiri. Pelouse verdoyante. Club Sportif Sfaxien - Association Sportive de Kigali (4-1). Buts de Chawat (8'), Ahmed Ammar (55'), Nourezzamen Zammouri contre son camp (60') et Mohamed Soulah (73') et (90'). Arbitrage de Bernard Camille (Seychelles) assisté par Michel Pedros et Gerad Bol. Quatrième arbitre : Cédric Abelaid. Commissaire du match : Abdallah Gdéh.

CSS : Aymen Dahmene, Gaith Maaroufi, Ahmed Ammar, Nourezzaman Zammouri, Mohamed Ali Jouini, Mohamed Ali Trabelsi, Aymen Harzi, Chadi Hammami, Mohamed Soulah, Firas Chawat, Kingsley Eduwo.

La C3 tombait donc à pic pour une équipe sfaxienne reversée dans une compétition toujours aussi relevée, même si c'est la Ligue des Champions qui concentre et polarise généralement l'attention des puristes. Et pour l'explication d'hier entre le CSS et son adversaire rwandais, en l'occurrence, l'AS Kigali, une équipe qui carbure à plein régime hors de ses bases, tout concordait pour nous valoir une empoignade digne de la réputation des deux équipes. Le CSS était donc assez éclairé et renseigné sur le potentiel adverse. En clair, la méfiance était aussi de mise pour un CSS qui devait s'employer à « tenir deux fers au feu » tout en optant pour l'offensive à outrance dans son fief du Mhiri. Avant de passer au déroulé du match, rappelons cependant que les « Bianconeri » n'ont pu compter sur la totalité de leur effectif. CAN U20 oblige et une infirmerie qui ne désemplit pas (Alaa Ghram et l'attaquant Malick Evouna, tous deux touchés au niveaux des ligaments croisés), sans oublier les joueurs convalescents : Houssem Dagdoud, Chris Kouakou, Naby Camara et Habbasi (forfait pour la CAN U20). Et enfin, Fares Naji et Abdallah Amri ont aussi manqué ce match pour renforcer l'escouade des Aiglons. Bref, le coach Boujelben a donc dû composer avec les présents.

Doublé de Soulah

Volet faits saillants de la rencontre maintenant, sans round d'observation, le CSS assiège les bases adverses. 8', Chawat met les siens sur orbite. Un début de match sur les chapeaux de roue pour le CSS qui finira par doubler la mise par Ammar à la 55'. Pas le temps de reprendre ses esprits et voilà que l'ASK réduit la marque suite à un but contre son camp de Zammouri. Le CSS a de la ressource et du panache. 73', Mohamed Soulah lui permet de creuser l'écart, avant de récidiver à la 90'. Le onze à Anis Boujelben a construit sa victoire et prend donc option pour le tour des groupes. Mais méfiance tout de même.