Algérie: Para-athlétisme/Grand-Prix de Fazza - Cinq médailles pour l'Algérie

Dubai — La sélection algérienne de para-athlétisme (handisport) a clôturé sa participation au Grand-Prix de Fazza à Dubaï, en remportant lors de la dernière journée cinq médailles (1 or et 4 argent), terminant à la 5e place sur 45 pays classés.

Dans les épreuves de la 4e et dernière journée, samedi soir, la lanceuse Safia Djelal (F57) s'est adjugée le vermeil du concours de poids, classes jumelées F56/57, avec un jet de 10,88m réussi à son 6e et dernier essai, synonyme de 1002 points. Cette performance lui vaut, selon son entraîneur, la 4e meilleure performance mondiale de l'année.

Au même concours, les Algériennes Nassima Saïfi et Nadia Medjmedj, qui devaient prendre part à la compétition, ne se sont pas présentées en raison de blessure.

La moisson algérienne lors de la journée de samedi s'est poursuivie avec l'argent de Gasmi Mounia (poids F31/31/51), Mourad Bachir (poids/F55), Sofiane Hamdi (400 mètres/T37) et Sid Ali Bouzourine (400 mètres/T36).

Bouzourine a non seulement remporté la 2e place, mais aussi réussi à pulvériser le record d'Afrique de la distance du 400m de sa classe avec un chrono de 58.26. Un nouveau record qui s'ajoute à celui réalisé par la lanceuse de javelot, classe 46, Achoura Boukoufa (33,79 m).

Pour leur part, les athlètes Lynda Hamri et Kerfas Nacer-Eddine se sont contentés, respectivement, de la 4e place en longueur (5,29m et un total à 729 pts) et la 9e position au 5000 mètres, couru en 15:45.65.

Par contre, l'athlète Samir Nouioua (T46), expérimenté dans ce genre de rendez-vous, a brillé par son absence aux épreuves du 400 et 1500 mètres, dans lesquelles il s'était inscrit depuis plusieurs jours, après autorisation de son entraîneur.

Avec un total de 25 médailles dont 9 or, l'Algérie termine le rendez-vous de Fazza en 5e position sur 45 pays classés. Le podium est revenu à la Thaïlande (14 or, 13 argent, 12 bronze), l'Ouzbékistan (13 or, 5 argent, 6 bronze) et l'Inde (11 or, 6 argent et 6 bronze).

L'Algérie était représentée au 12e Grand-Prix de Fazza par 18 athlètes dont sept dames.

De l'avis de l'ensemble des entraîneurs algériens, ces résultats auraient pu être meilleurs sans le Covid-19 et le confinement qui s'en est suivi. Cette situation très difficile a affecté la préparation des athlètes.

"Pour ces raisons, on ne peut qu'être satisfaits des prestations des athlètes. Ils reprennent progressivement. Le meeting de Fazza, leur première compétition depuis plus de 10 mois, leur a permis de reprendre confiance. A nous de redoubler d'efforts, quatre mois seulement nous séparent des Jeux paralympiques de Tokyo, où nous visons de bonnes performances", ont indiqué les techniciens algériens présents à Dubaï, lors d'une réunion de travail tenue par les responsables de la délégation.